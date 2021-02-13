Віталій Козловський розповів, що його мама зраджувала батька: коли про це дізнався артист

Відомий український співак Віталій Козловський вперше наважився розповісти про сімейну драму. Артист зізнався, мама Тетяна вела подвійне життя і водила за ніс чоловіка. Про зради неньки він знав з дитинства.

У новому інтерв'ю співак зізнався, що на карантині почали "вилазити" дуже інтимні речі, які пов'язані з особистим життям його батьків. Мама Віталія Козловського Тетяна дуже давно мешкає і працює в Римі й, за словами музиканта, має своє життя, а батько Віталій – в Україні. Проблеми в подружжя почалися ще тоді, коли їхньому сину було всього чотири роки.

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Мама Віталія Козловського зраджувала батька

Виконавець поділився, що шлюб батьків дав тріщину ще 30 років тому. Він не став називати речі своїми іменами, однак натякнув, що його одружена мама мала романи з іншими чоловіками. Свідком цих стосунків був сам Віталій Козловський.

Не хочу говорити про це, мама буде незадоволена, побачивши це інтерв'ю. Я знав про її життя з чотирьох років. Тато ходив виправдано зі своїм прізвищем (Козловський – ред. Showbiz 24),

– поділився артист.

Однак музикант запевнив, що для нього батьки залишаються недоторканно святими людьми. Він і зараз не засуджує маму за зради й намагається її зрозуміти.

"Я це бачив, але розумів, що рот потрібно тримати на замку, бо татові це буде прикро. Але тато все знав. Це її життя. І я не хочу лізти в її життя. І я б хотів, щоб так само ставилися до мене та моїх помилок мої діти. Я не маю права її засуджувати", – наголосив співак.



Віталій Козловський з батьками / Фото з інстаграму співака

Єдине, про що досі шкодує Віталій Козловський, що батьки залишалися разом заради дітей і продовжували бути парою, коли почуття вщухли. Він переконаний, що розлучитися їм варто було ще в його дитинстві. Саме через цю дитячу травму артист має глибоке співчуття до людей, в яких не складається особисте життя.

Що відомо про особисте життя Віталія Козловського

Нагадаємо, що сам співак мав не менш драматичні стосунки. Його півторарічний роман з телеведучою Раміною завершився скандальним розривом. Дівчина покинула зіркового коханого напередодні весілля, заявивши, що неготова до шлюбу. Згодом дівчина розкрила шокуючі подробиці їхніх стосунків, які негативно позначилися на репутації Козловського.

Відтоді виконавець не афішує особисте життя. За чутками, зараз він зустрічається з концертною директоркою Юлією Бакуменко. У травні стало відомо, що пара з'їхалася і живе разом.