Мама Ілона Маска, який передав Україні Starlink, записала надихаюче відео у вишиванці

Мама найбагатшої людини в історії вкотре підтримала Україну. Вона зробила це на прохання журналістки Галини Падалко, з якою зустрічалась у Києві. Мей Маск відзначила сміливість нашого народу й наголосила, що ми обов'язково переможемо.

Поки засновник SpaceX Ілон Маск надсилає в Україну станції супутникового інтернету Starlink, його мама бореться на інформаційному фронті. 73-річна Мей Маск заявила, що своєю відвагою ми надихаємо весь світ, а Зеленського вона вважає безсумнівним лідером і героєм.

Читайте також Вслід за Пугачовою та Галкіним: зірки Земфіра і Рената Литвинова вилетіли з Росії

Мама Ілона Маска підтримала Україну у вишиванці

Світ спостерігає за тим, що відбувається. Ми дуже засмучені, це трагедія. Але ми вражені вашою сміливістю. І ми й далі будемо підтримувати вас, як тільки можемо. Ви намагаєтесь зберегти свою свободу. Ви сміливі, ви переможете,

– наголосила Мей Маск.

"Я також хочу подякувати росіянам які протестують. Ми сподіваємося, це скоро закінчиться. Ми продовжуватимемо говорити: "Зупиніть війну". Просто зупиніть війну", – додала мама мільярдера.

відео вона записала у вишитій сукні від української дизайнерки Юлії Магдич, яка одягає у національні вбрання половину нашого шоу-бізу.

Варто нагадати, що ще в перший день війни, 24 лютого, Мей Маск підтримала Україну. Вона опублікувала ностальгічні фото з Києва і повідомила, що весь світ зараз з нами, а її думки – з усіма українцями.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!