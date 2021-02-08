Мама Ілона Маска показала, як підріс її знаменитий онук: миловидне фото

Мама знаменитого інженера та мільярдера Ілона Маска – Мей Маск, залишила у мережі нове фото, на якому заклопотаний татусь сидить разом зі своїм вже підрослим сином X AE A-Xii.

І хоч наймолодшому сину Ілона Маска у травні виповниться 1 рік, не віриться, що він уже так підріс. Все тому, що зіркові батьки Ілон та його кохана Граймс рідко діляться сімейними фото. Втім, ситуацію виправила бабуся Мей.

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На своїй інстаграм-сторінці жінка опублікувала фото, де 9-місячний X AE A-Xii зручно вмостився на коліні батька Ілона, який в той час вирішував справи по телефону. Маленький хлопчик був одягнений лише у памперс, в той час як батько обрав домашній образ, що складався із сірої футболки і чорних штанів.



Ілон Маск і син X AE A-Xii / Фото з інстаграму Мей Маск

"Ілон та Х! Я так люблю дивитись на їхню взаємодію!" – написала під фото Мей Маск, додавши хештеги "бабуся, яка пишається", "бабуся 12-х", "жінка, яка має план" та "це чудово – мати 72".

Варто додати, що 72-річна модель Мей Маск і справді має 12 онуків, батьком шести з яких є Ілон Маск. Загалом Мей має трьох дітей – двох синів Ілона та Кімбала, а також доньку Тоску.