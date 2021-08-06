Мама Андрія Кузьменка заявила, що пісні її сина намагаються вкрасти

Мама співака Кузьми Скрябіна – Ольга Кузьменко – записала відео, у якому звинуватила власника лейбла Moon Records у привласненні прав на пісні її сина. Чоловік вже відреагував на відео і попросив, щоб мама Андрія "не дезінформувала громадськість".

У відеоролику, оприлюдненому кілька днів тому на ютуб-каналі Скрябіна, Ольга Кузьменко заявила, що Moon Records залишив 38 скарг про порушення авторських прав на різні відео. Здебільшого йдеться про кліпи на оригінальні пісні, через що канал можуть назавжди заблокувати.

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Мама Скрябіна також звинуватила Пасічника у "рейдерстві" та приховуванні інформації про нарахування з авторських і суміжних прав, через що наразі відкрито кримінальне провадження.

Чому вам, пане Пасічник, не дають спокою права інтелектуальної власності, напрацьовані моїм сином за своє коротке життя? Тому що всі ці роки ви жили в них, обкрадаючи нашу сім'ю, і зараз втратили це джерело доходу?

– заявила пані Ольга.

Жінка попросила допомогу у Президента України Володимира Зеленського, аби він посприяв у ситуації, оскільки сам чудово розуміє, як важко захистити авторські права у сучасному світі.

Зазначимо, що відеозвернення Ольги Кузьменко на своїй фейсбук-сторінці також поширила донька Скрябіна – Барбара.

Реакція Андрія Пасічника

Власник лейблу Moon Records Пасічник вже відреагував на ситуацію. За його словами, ситуація склалась неприємна, але він попросив Ольгу не дезінформувати громадськість, оскільки це все – брехня. Хоча він погодився відкликати усі скарги з ютуб-каналу Скрябіна.

Ви прекрасно знаєте чому спрямовані ці скарги. Творчість гурту "Скрябін" містить в собі авторські і суміжні права різних авторів і музикантів групи, які брали участь і працювали з Андрієм в різний час і довгі роки… Наша компанія захищає права авторів і виконавців, які їх нам довірили. Всі права Андрія Кузьменка безумовно належать спадкоємцям, які заснували компанію ТОВ "Кузьма Скрябін… На права Андрія ніхто не претендує,

– заявив Пасічник.



Реакція Андрія Пасічника на скандал / Скриншот з фейсбуку, "Обозреватель"

Що відомо про творчість гурту "Скрябін"