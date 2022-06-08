"Малюнок Герою": Світлана Тарабарова з дітьми стала амбасадором проєкту подяки

Благодійний фонд "Ціль" за підтримки Укрпошти започаткував загальнонаціональний проєкт подяки "Малюнок Герою". Світлана Тарабарова з сином Іваном і донькою Марією приєдналися до цього проєкту, щоб залучити якомога більше малюнків дітей зі всієї України і передати їх хлопцям на передову.

У рамках цього проєкту діти можуть виразити вдячність сучасним українським героям, відправивши свій малюнок в будь-якому відділенні Укрпошти. Всі малюнки передадуть військовим у гарячі точки на фронті.

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Світлана Тарабарова стала амбасадором проєкту "Малюнок Герою"

Артистка разом з чоловіком допомогла дітям створити малюнок, на якому Іван та Марія зобразили омріяний сюжет мирної України. На аркуші зобразили рідний дім з українським прапором на даху, яскравим сонцем і мирним небом.

Сказати "дякую" можна, намалювавши малюнок. Українські захисники, особливо військові, з великою ніжністю ставляться до листів та малюнків, які українські діти передають через волонтерів на фронт. Написане дитячою рукою "дякую" та "повертайтеся живими", підіймає моральний дух та дає сили. Моя місія в проєкті – зробити все можливе, щоб залучити якомога більше малюнків дітей зі всієї України, щоб передати їх хлопцям на передову,

– сказала Світлана Тарабарова.

Світлана Тарабарова малювала з дітьми: дивіться відео онлайн

Виконавиця закликала шанувальників приєднатися до проєкту, залучати дітей, щоб підтримати наших захисників, які щодня виганяють окупантів з українських земель. Світлана Тарабарова братиме участь у передачі малюнків військовослужбовцям ЗСУ.

Проєкт подяки "Малюнок Герою": головне

Організатори прагнуть зібрати 500 тисяч малюнків.

Їх відправлять у військові частини, лікарні та підрозділи.

З усіх надісланих робіт представники фонду "Ціль" рандомно оберуть 500 малюнків та перетворять їх у NFT, кошти з продажу яких на аукціоні будуть направлені на реалізацію проєкту "Дитячий садочок майбутнього". Дитина-автор малюнку, що буде проданий за найвищою ціною, отримає подарунок – Apple IPad Air з Apple Pencil для малювання.