Малік Харріс, якого обрали представляти Німеччину на Євробаченні, підтримав Україну

Уже 10-й день Україна бореться з загарбницькою Росією і, здається, на планеті не залишилося людей, які не знали б про нашу війну. Нас підтримують як на політичній, так і на культурній арені. Зокрема представник Німеччини на Євробаченні-2022 Малік Гарріс.

У п'ятницю, 4 березня, у Німеччині відбувся фінал відбору на Євробачення 2022. Там, як і по всьому світу, багато говорили про Україну. У прямому ефірі телешоу Джамала виконала трек 1944, з яким перемогла у Стокгольмі 2016 року, а Малік Гарріс, котрого обрали представляти Німеччину в Італії, підняв гітару з жовто-блакитним прапором.

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Представник Німеччини на Євробаченні-2022 заспівав на біс з українським прапором

Організатори відбору на Євробачення в Німеччині потужно підтримали Україну – всі виручені з смс-голосування кошти переказали на рахунки ЗСУ. Промовисто свою позицію виразив і 24-річний переможець Малік Гарріс.

Він виконав на біс пісню Rockstars, з якою їхатиме в Турин, а на гітару приклеїв жовто-синій прапор з написом I stand with Ukraine – "Я підтримую Україну". До того ж на екрані з'явилася емблема Євробачення з українською символікою.

Малік Гарріс підтримав Україну / Скриншот з відео

Німеччина підтримала Україну / Фото з інстаграму конкурсу

італієць Mahmood, якому букмекери пророкували перемогу на Євробаченні-2022, теж публічно підтримує Україну . На всесвітній виставці в Дубаї він виступив з жовто-блакитним прапором на мікрофонній стійці.

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