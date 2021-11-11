Максим Галкін потрапив у "чорний список" Мінкульту: СБУ пояснила таке рішення

Російський пародист і телеведучий Максим Галкін потрапив у список осіб, які загрожують національній безпеці України. Його звинувачують у провокуванні сепаратистських настроїв, підтримки частини окупації України.

Служба безпеки України пояснила, що Максима Галкіна внесли в "чорний список" Мінкульту через підтримку дій країни-агресора щодо України.

До теми Загрожує нацбезпеці: Максим Галкін потрапив у "чорний список" Мінкульту

Максим Галкін в "чорному списку" Мінкульту

Максим Галкін потрапив у цей список 3 листопада. СБУ зауважила, що може розголошувати лише ту інформацію, яка не суперечить правовим обмеженням.

"Підставою для внесення іноземця до зазначеного переліку є достатні дані про його діяльність на шкоду національним інтересам України, зокрема, спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини території України державою-агресором тощо", – зазначено в документі.

"Чорний список" Мінкульту