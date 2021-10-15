Максим Чмерковський розповів, для чого знаменитостям участь в "Танцях з зірками"
Джерело:"Слава +"
Одесит Максим Чмерковський вже тривалий час живе та працює в Сполучених Штатах Америки. Він брав участь у 17 сезонах "Танців з зірками". Хореограф зазначив, що для багатьох знаменитостей такий проєкт – це чудова можливість отримати танцювальні навички та показати себе.
Максим зазначив, що зірки йдуть на проєкт з різних причин. Здебільшого вони пов'язані з тим, що знаменитість прагне отримати в результаті.
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Чому знаменитості йдуть на "Танці з зірками"
По-перше, зірки отримують чудові танцювальні навички. Для артистів це дуже корисно, адже знадобиться далі у роботі.
Ще однією мотивацією є зайва вага, яку під час постійних танцювальних тренувань можна легко скинути.
Наприклад, Кірсті Еллі під час тренувань зі мною скинула приблизно 30 кілограмів. Згодом вона їх знову набрала. А потім нас запросили в ще один сезон "Танців" і вона вдруге схудла,
– розповів Максим.
Чмерковський додав, що в американських "Танцях з зірками" часто беруть участь спортсмени, які завершують кар'єру: "Наприклад, якщо це американський футболіст, то це прекрасний шанс показати себе. На полі він постійно в захисті й ніхто не бачить його обличчя. А на паркеті може отримати чудовий піар".
У новому сезоні українських "Танців" також є учасник, який зізнався, що прийшов заради піару. І це KADNAY, який хоче популяризувати свій гурт.
Максим Чмерковський про участь знаменитостей у "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн