Максим Чмерковський назвав проєкт, за участь у якому йому досі соромно

Суддя українського шоу "Танці з зірками" був героєм найпершого сезону "Холостяк". Чоловік зізнався, що участь у романтичному проєкті вважає помилкою.

Новий суддя проєкту "Танці з зірками" Максим Чмерковський майже 10 років тому був головним героєм іншого шоу в Україні. Чоловік брав участь у романтичному проєкті "Холостяк".

Цікаво Тут стільки талантів, – Макс Чмерковський про життя в Україні та участь у "Танцях з зірками"

Максим Чмерковський про шоу "Холостяк"

У новому інтерв'ю чемпіону з латиноамериканських танців довелось відповісти на запитання щодо шоу, за яке йому соромно. Довго не думаючи, Макс назвав "Холостяка".

Стосовно "Холостяка" – я не думаю, що це був правильний для мене проєкт. Я не про популярність, а про те, у що я вірю чи не вірю. Я не вірю, що обирати з людей – це правильно. Зазвичай це так – телевізійний роман, попіарилися і потім розбіглися,

– розповів Максим Чмерковський.

Як склалося життя Максима Чмерковського після шоу

У фіналі проєкту танцівник обрав Олександру Шульгіну. Однак після його завершення пара розійшлась.

Після "Холостяка" Макс Чмерковський ненадовго залишився в Україні – був ведучим розважального шоу "Куб".

Вже у США хореограф закрутив роман з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. У 2017 році у пари народився син, а згодом вони зіграли весілля.



Макс Чмерковський з дружиною / Фото з інстаграму танцівника