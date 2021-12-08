Максим Чмерковський назвав проєкт, за участь у якому йому досі соромно
Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
Суддя українського шоу "Танці з зірками" був героєм найпершого сезону "Холостяк". Чоловік зізнався, що участь у романтичному проєкті вважає помилкою.
Новий суддя проєкту "Танці з зірками" Максим Чмерковський майже 10 років тому був головним героєм іншого шоу в Україні. Чоловік брав участь у романтичному проєкті "Холостяк".
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Максим Чмерковський про шоу "Холостяк"
У новому інтерв'ю чемпіону з латиноамериканських танців довелось відповісти на запитання щодо шоу, за яке йому соромно. Довго не думаючи, Макс назвав "Холостяка".
Стосовно "Холостяка" – я не думаю, що це був правильний для мене проєкт. Я не про популярність, а про те, у що я вірю чи не вірю. Я не вірю, що обирати з людей – це правильно. Зазвичай це так – телевізійний роман, попіарилися і потім розбіглися,
– розповів Максим Чмерковський.
Як склалося життя Максима Чмерковського після шоу
- У фіналі проєкту танцівник обрав Олександру Шульгіну. Однак після його завершення пара розійшлась.
- Після "Холостяка" Макс Чмерковський ненадовго залишився в Україні – був ведучим розважального шоу "Куб".
- Вже у США хореограф закрутив роман з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. У 2017 році у пари народився син, а згодом вони зіграли весілля.
Макс Чмерковський з дружиною / Фото з інстаграму танцівника