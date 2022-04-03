Макс Барських взяв зброю у руки, щоб боротись з росіянами: промовисті кадри

Український виконавець вступив у лави військових, щоправда, невідомо – у ТрО чи ЗСУ, проте від 3 квітня розпочав навчання. Йому допомагатимуть у цьому українські військові з бойовим досвідом.

Після нещадної критики росіян та знаменитостей, а також відмови продавати і транслювати свій продукт у Росії, Барських зробив ще один крок на зустріч перемозі. Чимало людей його критикували через "перевзування" з гастролера по Росії до патріота в Україні, проте він пояснив, що війна "розставила все на свої місця".

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Днем раніше, 2 квітня, співак опублікував у своєму інстаграмі фото з побратимами.

"Радий зустрітися с хлопцями. Від завтра починаю вчити військову справу", – написав українською Барських.



Макс Барських вчитиметься військової справи / Фото з інстаграму співака

Також артист записав відео у військовій формі, де запитав, як українці будуть святкувати перемогу. Зокрема він зазначив, що ще місяць тому тримав у руках мікрофон, а зараз – зброю.

Реакція мережі

Фанати здебільшого позитивного відреагували на мужній вчинок Макса Барських та подякували за його патріотичну позицію:

"Пишаємось!!! Настільки талановитий і дуже порядний!!!Хай Ангел-охоронець завжди буде з тобою!!!";

"Так тримати! Україна переможе, Макс! І будемо ще ходити на твої концерти";

"Гордість за наших чоловіків";

"Чудовий!";

"Макс, пишаємося тобою";

"У тебе дуже гарна українська, продовжуй у тому ж дусі";

"Справжній чоловічий вчинок".

На рішення Барських піти у лави військових також позитивно відреагував речник Служби Безпеки України Артем Дехтяренко: "Війна показала справжню сутність людей! Дякуємо за патріотичну позицію! Макс – приклад для інших!!!". Також за його мужнє рішення подякувала співачка MamaRika та ведучий Олексій Суханов.