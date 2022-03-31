Макс Барських розповів, як для нього війна "розставила все на свої місця"

31 березня 2022 , 18:40
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Джерело:

інстаграм Макса Барських

Виконавець Макс Барських зізнався, що для нього війна "все розставила на свої місця". Він прокоментував критику з боку росіян.

Український музикант Макс Барських до повномасштабної війни виступав у Росії та приймав там нагороди. Та після 24 лютого він показав свою позицію.

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Макс Барських про хейтерів і Росію

Після визнання російської агресії на Макса Барських звалилась критика з боку прихильників з Росії. Однак це його не збентежило, а розчарувало.

Якщо раніше, до 24 числа, я ще вважав слов'янський народ плюс-мінус схожим, то після 24 числа ця ситуація розставила все на свої місця. І реакція, у тому числі моїх шанувальників, і в принципі жителів Росії, викликає просто шок, найбільше розчарування, яке тільки може бути,
– сказав артист.

Згодом Макс Барських розірвав усі контракти з росіянами та заборонив там використовувати свою музику.

"Щодо контрактів, безумовно, ми розірвали всі умови у зв'язку з цим, більша частина моєї музики зникла зі стрімінгових платформ, але ми вже ведемо переговори з Німеччиною та Польщею, тому всі пісні можуть з'явитися в найближчому майбутньому – скрізь, крім території Російської Федерації", – додав він.

Зараз Макс Барських займається волонтерською діяльністю. Він переїхав до Києва, щоб бути більш корисним. Артист планує зустрітися із ЗСУ та волонтерами, щоб визначити потреби захисників та допомогти їм.

Автор: Марія Касій