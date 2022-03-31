Макс Барських розповів, як для нього війна "розставила все на свої місця"

Виконавець Макс Барських зізнався, що для нього війна "все розставила на свої місця". Він прокоментував критику з боку росіян.

Український музикант Макс Барських до повномасштабної війни виступав у Росії та приймав там нагороди. Та після 24 лютого він показав свою позицію.

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Макс Барських про хейтерів і Росію

Після визнання російської агресії на Макса Барських звалилась критика з боку прихильників з Росії. Однак це його не збентежило, а розчарувало.

Якщо раніше, до 24 числа, я ще вважав слов'янський народ плюс-мінус схожим, то після 24 числа ця ситуація розставила все на свої місця. І реакція, у тому числі моїх шанувальників, і в принципі жителів Росії, викликає просто шок, найбільше розчарування, яке тільки може бути,

– сказав артист.

Згодом Макс Барських розірвав усі контракти з росіянами та заборонив там використовувати свою музику.

"Щодо контрактів, безумовно, ми розірвали всі умови у зв'язку з цим, більша частина моєї музики зникла зі стрімінгових платформ, але ми вже ведемо переговори з Німеччиною та Польщею, тому всі пісні можуть з'явитися в найближчому майбутньому – скрізь, крім території Російської Федерації", – додав він.

Зараз Макс Барських займається волонтерською діяльністю. Він переїхав до Києва, щоб бути більш корисним. Артист планує зустрітися із ЗСУ та волонтерами, щоб визначити потреби захисників та допомогти їм.