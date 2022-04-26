Макс Барських розповість про війну в Україні перед премією Billboard Music Awards

Український виконавець візьме участь у конференції MusicCon в рамках Billboard Music Awards 2022. Це прецедент в українському шоу-бізнесі, оскільки вперше український артист братиме участь у цій події.

У пресслужбі артиста повідомляють, що метою участі Макса на конференції є максимальне привернення уваги міжнародної громадськості до трагічних подій та війни в Україні. Подія проходитиме з 13 по 14 травня у Лас-Вегасі і передуватиме церемонії вручення нагород Billboard Music Awards 2022.

До слова Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських показав тизер пісні для ЗСУ, яка заряджає силою

Разом із Максом Барських на конференції виступлять світові зірки та діячі індустрії: Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсія (менеджерка Фарела Вільямса), Діана Сахім (менеджер супергурту Swedish House Mafia) та багато інших. Також Макс відвідає премію Billboard Music Awards, що відбудеться 15 травня після завершення конференції.



Макс Барських виступить перед премією Billboard Music Awards 2022 / Фото пресслужби

MusicCon складатиметься з дискусійних панелей, одну з яких очолить Макс Барських. На панелі, що отримала назву на честь його пісні "Don’t F*ck with Ukraine!", музикант виступить з промовою, де розкаже все, що відбувається в Україні, а також виконає свою популярну пісню – військову колискову "Буде весна". На конференції зберуться лідери та інсайдери світової музичної індустрії, а також багато авторитетних ЗМІ, тому сподіваємось, що про Україну вкотре почують у всьому світі.

Варто додати, що Макс Барських зараз перебуває у Києві у лавах ЗСУ, але для поїздки йому повинні надати офіційний дозвіл на тимчасовий виїзд з країни. Таким правом вже скористався Євген Клопотенко, Тимур Мірошниченко, гурт Kalush Orchestra.