Макс Барських вперше заспівав "Тумани" українською: як звучить перекладена пісня

Співак Макс Барських 9 червня дав благодійний концерт у Києві. Під час виступу він вперше виконав україномовну версію пісні "Тумани". Раніше трек звучав російською мовою, але артист вирішив перекласти його, щоб не співати мовою країни-агресора.

Сам артист зізнався, що йому складно перекладати свої російськомовні пісні, передає 24 Канал. Раніше режисер Алан Бадоєв пояснював, чому неможливо перекласти всі пісні Макса Барських українською мовою.

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Барських переклав "Тумани" українською мовою

Співак заявив, що його поки що не все влаштовує у перекладеній пісні, але загалом вийшло непогано..

Попри складнощі, "Тумани" – це особистий виклик. Це символ моєї творчості, і я хочу, щоб він цілком належав Україні,

– прокоментував прем’єру Барських.

Вже скоро нова версія треку з’явиться на цифрових майданчиках. Проте на концерті Макс Барських вже заспівав цю пісню. В мережі шанувальники опублікували безліч відео з новим звучанням пісні.

Додамо, що 250 тисяч гривень з прибутку від концерту Барських перерахує на гуманітарну допомогу постраждалим в результаті катастрофи на Каховській ГЕС. Також на аукціоні було зібрано 270 тисяч гривень, які будуть спрямовані на потреби армії.

Текст пісні "Тумани"сМакса Барських українською мовою:

Ти сьогодні не прийшла,

І довго думав я чому

Написав і подзвонив

Я не знаю чи ти спиш

Може де-кого знайшла

Я хочу чути голос твій.

Дізнатись, як ти зараз там?

Та ти зникла без причин, і розвіялась, мов дим,

Я тримаюсь якось сам…

І тільки світло не згасає

Твого самотнього вікна

Я під вікном твоїм залишусь до темна

У голові моїй тумани- мани,

Та тебе чекати я не стану

Всі друзі довго казали

Забудь її, забудь…

І тепер на серці рани, рани

Але ж тебе люблю я до нестями,

Я у тобі, як в тумані

Швидко потону

Я заплутався в думках

І вхідних твоїх нема,

Серед білих білих стін

Я чекаю, ніби тінь,

Ти вже точно не сама…

І тільки світло не згасає

Твого самотнього вікна

Я під вікном твоїм залишусь до темна

У голові моїй тумани-мани,

Та тебе чекати я не стану

Всі друзі довго казали

Забудь її, забудь…

І тепер на серці рани, рани,

Але ж тебе люблю я до нестями,

Я у тобі, як в тумані

Швидко потону

Макс Барських хоче перекласти й інші пісні

У соцмережах співак заявив, що йому дискомфортно виконувати свої російськомовні пісні на прохання фанів.

Хочеться взагалі відмовитися від російської мови... Мені іноді складно створювати українські версії цих пісень. Але мені сподобався експеримент з піснею "Тумани",

– заявив Макс.

Барських попросив шанувальників допомогти. Він просить написати йомуідеї для перекладу російськомовних пісень "Хочу танцевать", "Неверная", "Подруга ночь", "Берега", "Неземная", "По секрету" та інші.

Нагадаємо, що одразу після початку повномасштабного вторгнення Макс Барських розірвав усі зв'язки з країною-терористом. Через це у Росії довго "підгорало", окупанти вчепилися до того, що він співає російськомовні хіти. Алан Бадоєв тоді відповів: "Вони що реально сподівалися, що Макс не буде виконувати свої пісні? Ні, ні, це просто для вас він не буде їх співати".