Люта та кривава зима: пісні про Майдан, які зворушують до сліз

Січень 2014 року став кривавим для українського народу. Перші загиблі на Майдані, початок війни, яка триває досі. У той час творчі люди висловлювали свою повагу померлим за нашу державу. Які пісні досі викликають сльози та нагадують про тих, кого немає з нами, – дивіться далі.

Зараз Україна, як і у 2014 році, переживає складний період. Нам знову доводиться боротися за свою незалежність та цілісність, захищати свої кордони. У подібні періоди артисти часто випускають нові треки, щоб підтримати патріотичний дух.

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Так було й під час Революції Гідності. Українські виконавці презентували пісні, які лунали на Майдані. Ті композиції досі нагадують нам про одну з найтрагічніших сторінок в історії українського народу. Бо про це не можна забувати. Ми не маємо права забувати тих, хто віддав своє життя за Україну.

Музика Майдану

"Гей, пливе кача"

Пісня з репертуару "Піккардійської Терції" стала жалобним гімном Майдану. Під неї прощалися зі всіма загиблими під час Революції Гідності.

"Піккардійська Терція" – "Гей, пливе кача": дивіться відео онлайн

Pray For Ukraine

У 2014 році в ютубі опублікували проникливе відео, на якому видно кадри з кривавого Майдану, які знімали українські та закордонні журналісти.

Злата Огнєвіч – Pray For Ukraine: дивіться відео онлайн

"Мамо, не плач, я повернусь весною"

Ця композиція присвячена всім тим, хто втратив на Майдані синів. Вона про безмежний біль, сум, втрату найрідніших. Співачка Тіана Роз написала пісню, яка актуальна для українського народу й досі. Тисячі матерів щодня чекають синів з війни, моляться, щоб ті повернулися живими. А деякі, на жаль, отримують сумні звістки про те, що син вже ніколи не повернеться, не обійме. Це болючі реалії нашого сьогодення.

Тіана Роз – "Мамо, не плач, я повернусь весною": дивіться відео онлайн

"Люта Зима"

Пісня "Люта Зима" присвячена подіям в Україні, Майдану, людям, які прагнули змін у своїй рідній країні, вийшли на боротьбу за них, постраждали, загинули. Для мільйонів українців зима 2013 – 2014 років справді була лютою.

"Тартак" – "Люта Зима": дивіться відео онлайн

"Злива"

Популярні українські виконавці – Джамала, Андрій Хливнюк і Дмитро Шуров випустили пісню "Злива", яку також присвятили подіями Революції Гідності.

Джамала, Андрій Хливнюк, Дмитро Шуров – "Злива": дивіться відео онлайн

"Брат за брата"

Українці назвали цей трек неофіційним гімном Майдану. У кривавих сутичках тисячі українських чоловіків захищали один одного від смерті. Цю пісню Олександр Положинський написав для гурту задовго до початку Революції Гідності. Влітку 2013 хлопцям навіть запропонували виступити з нею під час поєдинку Кличко-Повєткін.

Kozak System – "Брат за брата": дивіться відео онлайн

Podaj Rękę Ukrainie

Не залишився байдужим до подій в Україні польський гурт Tarakа, записавши трек Podaj Rękę Ukrainie ("Подай руку Україні"). З цією піснею хлопці виступали й на сцені Євромайдану в Києві.

Tarakа – Podaj Rękę Ukrainie: слухайте пісню онлайн

"Вставай"

Цей трек "Океану Ельзи" можна назвати повстанською піснею незалежної України. Дві українські революції не обходилися без неї. Спершу Святослав Вакарчук співав її на Майдані у 2004 році, а потім у 2014.

"Океан Ельзи" – "Вставай": дивіться відео онлайн