Сейчас Украина, как и в 2014-м, переживает сложный период. Нам снова приходится бороться за свою независимость и цельность, защищать свои границы. В подобные периоды артисты часто выпускают новые треки для поддержания патриотического духа.

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Так было и во время Революции Достоинства. Украинские исполнители представили песни, которые звучали на Майдане. Эти композиции до сих пор напоминают нам об одной из самых трагических страниц в истории украинского народа. Ибо об этом нельзя забывать. Мы не имеем права забывать тех, кто отдал свою жизнь за Украину.

Музыка Майдана

"Гей, пливе кача"

Песня из репертуара "Пиккардийской Терции" стала траурным гимном Майдана. Под нее прощались со всеми погибшими во время Революции Достоинства.

"Пиккардийская Терция" – "Гей, пливе кача": смотрите видео онлайн

Pray For Ukraine

В 2014 году в ютубе опубликовали проникновенное видео, на котором видны кадры с кровавого Майдана, которые сняты украинскими и зарубежными журналистами.

Злата Огневич – Pray For Ukraine: смотрите видео онлайн

"Мамо, не плач, я повернусь весною"

Эта композиция посвящена всем потерявшим на Майдане сыновей. Она о безграничной боли, печали, потере самых родных. Певица Тиана Роз написала песню, которая актуальна для украинского народа до сих пор. Тысячи матерей ежедневно ждут сыновей с войны, молятся, чтобы они вернулись живыми. А некоторые, к сожалению, получают печальные известия о том, что сын уже никогда не вернется, не обнимет. Это болезненные реалии нашего настоящего.

Тиана Роз – "Мамо, не плач, я повернусь весною": смотрите видео онлайн

"Люта Зима"

Песня "Люта Зима" посвящена событиям в Украине, Майдану, людям, которые стремились к переменам в своей родной стране, вышли на борьбу за них, пострадали, погибли. Для миллионов украинцев зима 2013 – 2014 годов действительно была лютой.

"Тартак" – "Люта Зима": смотрите видео онлайн

"Злива"

Популярные украинские исполнители – Джамала, Андрей Хливнюк и Дмитрий Шуров выпустили песню "Злива", которую также посвятили событиям Революции Достоинства.

Джамала, Андрей Хливнюк, Дмитрий Шуров – "Злива": смотрите видео онлайн

"Брат за брата"

Украинцы назвали этот трек неофициальным гимном Майдана. В кровавых столкновениях тысячи украинских мужчин защищали друг друга от смерти. Эту песню Александр Положинский написал группе задолго до начала Революции Достоинства. Летом 2013 года ребятам даже предложили выступить с ней во время поединка Кличко-Поветкин.

Kozak System – "Брат за брата": смотрите видео онлайн

Podaj Rękę Ukrainie

Не осталась безучастной к событиям в Украине польская группа Tarakа, записав трек Podaj Rękę Ukrainie ("Подай руку Украине"). С этой песней ребята выступали и на сцене Евромайдана в Киеве.

Tarakа – Podaj Rękę Ukrainie: смотрите видео онлайн

"Вставай"

Этот трек "Океана Эльзы" можно назвать повстанческой песней независимой Украины. Две украинские революции не обходились без нее. Сначала Святослав Вакарчук пел ее на Майдане в 2004 году, а затем в 2014 году.

"Океан Эльзы" – "Вставай": смотрите видео онлайн