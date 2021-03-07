Дав ускладнення на нирки, – Людмила Барбір розповіла про наслідки COVID-19

Українська телеведуча Людмила Барбір перехворіла коронавірусом. Знаменитість поділилася, що інфекція дала ускладнення на нирки, а також тепер вона має великі проблеми зі сном.

Людмила Барбір хворіла на коронавірус ще минулого року, проте досі не відновилася. Зірка розповіла про наслідки COVID-19, які відчуває й зараз, а також поділилася рецептами краси та бездоганного зовнішнього вигляду.

Читайте також Руслана розповіла, як почувається після щеплення від коронавірусу

Людмила Барбір про наслідки COVID-19

Оскільки Людмила працює ведучою ранкової програми, то вже протягом багатьох років прокидається дуже рано. Під час робочого тижня вона може спати по 3-5 годин на добу. Жінка зазначає, що головним з аспектів для чудового вигляду є саме сон, якого їй постійно бракувало, а тепер його майже зовсім немає через коронавірус.

У мене великі проблеми зі сном. За ніч можу прокидатися 10-15 разів. Важко засинати. Навіть якщо дуже втомлена, інколи просто не можу заснути. Також вірус дав ускладнення на нирки. Раніше вони мене ніколи не турбували. Помалу відновлююся, проте намагаюся сильно не навантажувати себе фізичними вправами, оскільки відчуваю запаморочення,

– розповіла ведуча.

Інтерв'ю Людмили Барбір: дивіться відео онлайн

Коронавірус у Людмили Барбір: головне