Людині, яка надихає всіх нас, – Джамала вручила Зеленському польську нагороду Wiktory

38-річна Джамала після перших вибухів у Києві виїхала за кордон і де тільки не була за ці 37 днів. У четвер, 31 березня, співачка знову вийшла на сцену у Варшаві, аби передати Зеленському польську нагороду Wiktory.

Премія Телевізійної академії Польщі Wiktory повернулася після семирічної паузи. Безумовно, на гала-вечорі у Варшаві не могли не згадати про Україну, яка вже другий місяць бореться з російською агресією. Так, церемонію відкрила Джамала з піснею з Євробачення-2016 – "1944".

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Після проникливого виконання з синьо-жовтим прапором артистці дісталася почесна місія – вручити спеціальну нагороду президенту України. Її Зеленському присудили на знак солідарності Польщі з Україною в боротьбі з Росією.

Статуетку Superwiktory 2021 з рук Джамали отримав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, адже Зеленський не покидає Батьківщину з початку війни.

Людині, яка надихає всіх нас на захист нашої свободи та країни. Людині, яка сьогодні проявляє виняткову мужність, коли ми всі так цього потребуємо,

– написала Джамала в інстаграмі.

Джамала на польській церемонії Wiktory 2021: фото

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Wiktory – nagrody – нагорода Телевізійної академії, що присуджувалась 1985 – 2014 роках видатним особистостям Польщі в галузі телебачення. Після тривалої перерви цього року премію вручили знову.

Повний текст публікації Джамали:

Під час війни я ціную кожну можливість спілкуватися з європейською аудиторією. Вчора мала нагоду поговорити з людьми, які простягнули руку допомоги Україні найпершими. Польща.

Wiktory – nagrody. Мені випала честь презентувати нагороду від польського народу нашому президенту Володимиру Зеленському. Людині, яка надихає всіх нас на захист нашої свободи та країни. Людині, яка сьогодні проявляє виняткову мужність, коли ми всі так цього потребуємо! Слава Україні!