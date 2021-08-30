Люди не витримували, – Ольга Фреймут відверто розповіла про стосунки з чоловіком

Українська телеведуча Ольга Фреймут не афішує особисте життя. Однак в новому інтерв'ю вона розповіла про основні правила у стосунках з чоловіком Володимиром Локотко. Ольга наголосила, що у них головне – свобода.

Успішна українська телеведуча Ольга Фреймут близько 6 років має стосунки з Володимиром Локотком. Довгий час ніхто не знав про їхній роман, адже зірка берегла особисте від очей сторонніх. Днями ведуча розповіла, як їй вдалося побудувати міцні стосунки з чоловіком.

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Ольга Фреймут про стосунки з чоловіком

Знаменитість не раз зізнавалась про свій непростий характер. Однак Володимир також виявився стійким, а тому пара ідеально підходила один одному.

Я дуже довго йшла до цих стосунків, тому що люди не витримували, хоча все начебто було добре. Володя витриманий, але категоричний, стійкий. Він залишається при своїй думці, навіть якщо я намагаюся на нього вплинути,

– розповіла Фреймут.

Ольга наголосила, що в їхньому подружжі є важливе правило – свобода. Вони поважають особистий простір партнера, а тому не ревнують і спокійно відпускають на довгі поїздки чи відрядження.

"Будь-які стосунки будуються на свободі. Якщо хтось когось силою тримає вдома, щоб не поїхав у відрядження, бо може зрадити – це дурість. Я з тих жінок, які за свободу. Можна вийти, в когось закохатися і зрадити. Тому я його благословляю на його поїздки, а він мене – на мої", – додала телеведуча.

Також Ольга Фреймут наголосила, що вибір чоловіка – один з найголовніших для жінки.

Ми всі залежимо від того, з ким ми у стосунках. Якщо ти з якимось ідіотом, вибачте, то ти сама станеш такою. Якщо ти з тим, до кого можна навшпиньки дотягнутися, ти сама собі будеш цікава. Роль чоловіка – головна в житті жінки,

– підкреслила зірка.



Ольга Фреймут з чоловіком / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Раніше Ольга Фреймут розповідала, чого їй не вистачає у шлюбі з продюсером. Їй здавалося, що Володимир не надто романтичний – дарує мало квітів та не робить компліменти. Однак з часом вона почала помічати романтику в буденних речах.

Також телеведуча зізнавалась, що сама запропонувала коханому одружитися: "Замість того, аби чекати, як попелюшка і чекати, коли він прийде, я сама почала його шукати. Тільки в 35 років я вийшла заміж".