Любов здолає все: зіркові батьки, які виховують дітей з аутизмом

До Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, редакція Showbiz 24 зібрала розповіді про долі зіркових батьків і їх зіркових дітей, які живуть з цією недугою. Знаменитості не зневірюються, а навпаки пишаються своїми нащадками і всіляко їх підтримують, доводячи, що любов переможе будь-які труднощі.

Хвороба аутизму торкається не лише звичайних сімей, а й зіркових родин, адже ніхто не є від неї застрахованим. Ті люди, які все ж стикнулись з недугою розуміють як необхідно піднімати це питання у соціумі і обговорювати його важливість. Знаменитості, діти, яких живуть з аутизмом, активно займаються підвищенням обізнаності людей про цю хворобу, бо на власному досвіді знають, що для успішної допомоги вкрай важлива рання діагностика та інтенсивна корекція.

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Джон Траволта

Про хворобу сина Джона Траволти та Келлі Престон, Джетта, повідомили лише після його смерті у 2009 році. 16-річний хлопець дістав серцевий приступ, через який послизнувся у ванній і помер від травми. Після трагедії батьки Джетта розповіли, що син мав синдром Кавасакі, після якого у нього розвинувся аутизм.



Джон Траволта з сином Джеттом | фото з архіву родини

Сильвестр Сталлоне

Сину легендарного актора Сильвестра Сталлоне, Серджіо, лікарі поставили діагноз аутизм у віці 3 років. Тодішня дружина Сталлоне – Саша одразу повідомила громадськість про хворобу хлопчика в інтерв'ю журналу People у 1985 році.



Син Сільвестра Сталлоне Серджіо / фото з відкритих джерел

Довгий час актор дуже страждав через недугу сина, адже хлопець був замкнутим у собі і майже нікого до себе не підпускав. Зірковий татусь всілякими способами намагався і намагається забезпечити для Серджіо нормальне життя та хороше лікування і вельми сильно вірить, що син одужає.

Сам Сталлоне пізніше розповідав ЗМІ, що Серджіо любить малювати, в основному абстрактні картини, і володіє феноменальною пам'яттю, хоч і не може застосувати те, чого навчився у житті. Актор дуже перейнявся проблемою аутизму, тож співпрацює з правозахисними американськими організаціями, які турбуються про людей, котрі живуть із цією хворобою.

Дженні Маккарті

Американській акторці Дженні Маккарті випав нелегкий життєвий шлях. Взнавши, що їхньому сину Евану поставили діагноз аутизм, її чоловік і батько хлопчика, Джон Ашер, пішов із сім'ї. Тож, жінка виховувала маленького сина сама й самотужки займалась його лікуванням. Лікарі переконували акторку, що вона вже нічого не зможе вдіяти з станом хлопчика, однак Маккарті боролась за життя своєї дитини всіма силами.



Дженні Маккарті і її син Еван / фото Amanda Schwab

В одному інтерв'ю Дженні Маккарті розповіла, що завдяки інтенсивним терапіям її син почав спілкуватися і тепер намагається завести друзів. Завдяки своєму досвіду, зіркова мама заснувала організацію Jenny McCarthy's Autism, де допомагає усім, хто має порушення у спектрі аутизму. Також, жінка написала книжку, де поділилася своїм досвідом з батьками, які виховують дітей з аутизмом.

Тоні Брекстон

Відома американська співачка та володарка 7 Греммі виховує сина Дизеля, який має діагноз аутизм. За свої зусилля і намагання допомогти не лише своїй дитині, а й іншим людям з цією недугою, Тоні була удостоєна честі бути послом організації Autism Speaks, яка сприяє вирішенню проблем аутизму.



Тоні Брекстон із сином Дизелем / фото з відкритих джерел

Жінка розповіла світу про хворобу молодшого сина під час одного свого концерту. Зі сльозами на очах, Тоні Брекстон повідомила, що Дизель – дитина з аутизмом, яка потребує особливого догляду. Пізніше, Брекстон розповіла, що діагноз її сину повідомили дуже пізно, адже, якби хворобу виявили одразу після народження, то був би більший відсоток вилікуватись повністю.

Співачка приклала титанічних зусиль, аби Дизель нормально почував себе у соціумі і їй це вдалося. Зараз хлопець ходить у звичайну школу, має друзів, а у 2013 році разом із мамою навіть знявся у кінострічці Twist of Fate.

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