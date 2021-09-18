"Любов і ніжність": Анна Богдан захопила романтичною фотосесією з Михайлом Заливакою

Закохана пара 11 сезону "Холостяка", Анна Богдан і Михайло Заливако, поділилися новими фото. Вони показали кадри з романтичної зйомки, що проходила в лісі.

Анна Богдан та Михайло Заливако активно проводять час разом і часто беруть участь у фотосесіях. Днями вони знялися у романтичній зйомці серед дерев.

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Нові фото Богдан і Заливаки

Закохану пару сфотографували під час прогулянки в лісі. Анна та Михайло позували у ніжних образах. Заливако одягнув чорні штани, сіро-синю сорочку та темний жакет. Він обіймав дівчину за плечі.

Анна Богдан натомість постала в блакитній сорочці та чорній широкій спідниці довжини міді. Вона поєднала вбрання з високими чорними черевиками, темно-бежевим тренчем та стильним капелюхом. Дівчина розпустила волосся й вклала його локонами, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото з інстаграму Анни Богдан



Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото з інстаграму Анни Богдан

"Він може здивувати"

У підписі до зворушливих знімків Анна Богдан поділилась, що Михайло досі її дивує попри вже довгий період їхніх стосунків. Дівчина не сподівалась, що на цій фотосесії Заливако відкриється з несподіваного боку.

Переможниця "Холостяка" зауважила, що на зйомці її коханий був дуже ніжним та щирим. "Цей вечір перетворився на казку, де головний герой підкорив мене тим, наскільки він може бути романтичним і як на камеру може показувати свої почуття", – написала Анна.

Шанувальники погодилися з Богдан та поділилися враженнями від чуттєвих кадрів у коментарях:

"Чудесні фото. Як з картинки";

"Класні! Щиро бажаю вам щастя і зберегти всі ваші почуття";

"Клас, які чарівні кадри. Прямо відчувається любов і ніжність. Щастя вам";

"Ви на цьому фото такі прекрасні";

"Дуже авторська фотосесія, немов живопис";

"Красива пара, що там говорити".

Текст публікації Анни Богдан

Коли він може здивувати.

Цікаві відчуття переповнюють тебе, коли знаєш людину вже довгий час, бачиш його щасливим, веселим, серйозним, злим, втомленим і, здається, що тебе не здивувати, але знаходиш такі моменти, коли твій коханий чоловік може відкритися з несподіваного боку.

І сьогодні на фотосесії я побачила свого Михайла з нового боку. Він був неймовірно ніжним, щирим, його погляд розтоплював серце, а дотики викликали мурашки по тілу.

Цей вечір перетворився на казку, де головний герой підкорив мене тим, наскільки він може бути романтичним і як на камеру може показувати свої почуття.