З початком повномасштабної війни акторка перейшла на українську мову. Вона зізналася, що вперше таку сильну, патріотичну та безкомпромісну любов до своєї країни їй подарувала чи скоріше розкрила в ній війна.

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Ксенія Мішина про любов до України

Акторка родом з Криму. У 2014 році Росія забрала в неї дім. У 2022 році вона зробила це вдруге. Ксенія чітко усвідомила, що обожнює рідну землю, коли перетинала кордон. Хоча вона виїжджала в Європу за запланованим і підписаним за пів року до війни контрактом, але спектр почуттів був неймовірним. Раніше вона бачила таке лише у фільмах.

Любов і прихильність до своєї землі – ці почуття не сплутаєш ні з чим. Особливий коктейль. По дорозі я плакала. Я практично вила. Платон все питав: "Чому?", а я просто плакала від того, що розпирає почуття болю й любові одночасно. Я не знаю що це, але найбільше сподіваюся, що цей істинний патріотизм народився в душі кожного українця,

– поділилася Мішина.

Тепер щодня з сином мріє про те, як відчинить двері власної квартири в Києві, як вони вдихнуть знайомий запах затишку та безпеки. Ксенія та Платон постійно говорять про те, як довго-довго сидітимуть вдома, валятимуться у своїх ліжках, дивитимуться телевізор, поливатимуть квіти, медитуватимуть.

Я мрію про те, як знову запалюватиму свічки та з величезною любов'ю прибиратиму кожен куточок свого житла. Це більше ніколи не здаватиметься мені рутиною. Тепер все буде інакше! Тепер ми знаємо – цінність кожного моменту має набагато вищу ставку! Ми більше ніколи не будемо колишніми! Ми будемо ще кращими!

– підсумувала Ксенія.



Ксенія Мішина з сином / Фото з інстаграму акторки