У Львові відкрили меморіальну дошку на честь Івана Вакарчука: фото
Джерело:фейсбук Святослава Вакарчука
У день святкування 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка у Львові відкрили меморіальну дошку на честь ексректора закладу – Івана Вакарчука. Батько відомого артиста Святослава також був завідувачем кафедри теоретичної фізики і певний час Міністром освіти і науки України.
Автором меморіальної дошки став скульптор Володимир Одрехівський та архітектор Володимир Сколоздра. Син Івана Вакарчука, лідер гурту "Океан Ельзи", подякував митцями "за гарну та щиру роботу", а також зазначив, що "велика честь і гордість мати такого тата".
Читайте також Дуже близька мені людина, – Вакарчук зізнався, кому присвятив концерт у ЛьвовіВидатного львів'янина Івана Вакарчука не стало 4 квітня 2020 року, він помер на 74-му році життя. Прощання з Вакарчуком відбувалося камерно через пандемію коронавірусу, яка лише "набирала обертів" у світі та в Україні. Поховали відомого львів'янина на Личаківському кладовищі 5 квітня – там же, де свого часу поховали Івана Франка, Маркіяна Шашкевича, Соломію Крушельницьку, Володимира Івасюка та багатьох інших видатних українців.
Меморіальну дошку на честь Вакарчука можна знайти у Львові за адресою вулиця Драгоманова, 12, де розташована кафедра теоретичної фізики Львівського національного університету імені Франка. Варто додати, що в лютому 2021 року вчена рада університету присвоїла кафедрі теоретичної фізики ім’я Івана Вакарчука.
Меморіальна дошка на честь Івана Вакарчука / Фото 24 каналу
Меморіальна дошка на честь Івана Вакарчука / Фото 24 каналу
Аби вшанувати пам'ять свого покійного батька, Святослав був присутній на відкритті дошки, а згодом поклав квіти до могили чоловіка, яка розміщена на Личаківському кладовищі.
Святослав Вакарчук побував на могилі свого батька у Львові / Фото з фейсбуку Вакарчука
До слова Я живу спогадами: Святослав Вакарчук розповів, як пережив смерть батька
Реакція мережі
Прихильники артиста поспівчували Святославу з приводу втрати батька та зазначили, що місце поховання пана Івана є дуже скромним та світлим. В інстаграмі фанати теж залишили кілька приємних слів:
- "Іду щоразу до свого тата і твого минаю... Вічна пам'ять. Неймовірна була Людина!";
- "Світла пам'ять";
- "Дуже приємно, коли держава цінує своїх геніїв. Святославе , Ви гідні свого батька";
- "Світла пам'ять Вашому татові...";
- "Велика честь мати такого Тата... Прикро, що так рано пішов від нас... Світла пам'ять залишиться назавжди... Упокій Господи його Душу... А Ви, Святославе, тримайтеся і бережіть маму!";
- "I ми заходили до вашого тата, привiтались";
- "Святославе, з великою повагою до Вашого батька!";
- "Святославе, уклін і повага. Всього найкращого вам. Від серця".