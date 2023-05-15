У мережі з'явився "доказ" того, нібито Лорін сплагіатила пісню Міки Ньютон: реакція українки

Після перемоги шведської співачки Лорін на Євробаченні-2023 у мережі розгорівся справжній скандал. Все через те, що переможницю звинуватили у плагіаті пісні. Крім того, на музичних платформах від імені Міки Ньютон вийшла пісня Same Tattoo, що підігріло ці чутки. Тепер українська співачка прокоментувала ситуацію.

Багато українців вважають, що Лорін сплагіатила пісню Міки Ньютон. Ще раніше українка підтвердила, що мелодії схожі, але не захотіла розпочинати скандалу.

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Тепер слухачі знову підняли цю тему та заявляють, що пісня Tattoo нагадує трек "В плену" Міки Ньютон, який та випустила у 2005 році. У мережі можна знайти багато відео, в яких люди порівнюють мотиви обох пісень.

Крім того, на стримінгових музичних сервісах нібито від імені Міки Ньютон з'явилася пісня під назвою Same Tattoo. Якщо ввімкнути трек, то там грає фонограма композиції "В плену".



У Міки Ньютон нібито вийшла пісня / Скриншот з Spotify

У користувачів одразу склалася така думка, що це справа рук української співачки. Ніби таким чином Ньютон підтвердила, що Лорін справді вкрала у неї пісню, але насправді виконавиця цього не робила. Міка не хотіла коментувати щось із приводу "Євробачення", але тепер їй довелося.

Реакція Міки Ньютон

Вона спочатку привітала Лорін з перемогою та наголосила, що шведська співачка – неймовірна та унікальна.

Мені не подобається, що мене втягнули до цієї історії. Я святкувала День матері зі своєю мамою і свекрухою, і мені написала подруга з запитанням: "Ти випустила ту пісню, щоб дорікнути Loreen?" Мене це шокувало! Як я могла знати, що хтось використає моє ім'я і випустить пісню на Spotify iTunes? Якого біса?,

– написала Міка Ньютон.

За її словами, тепер українка має розбиратися з музичними платформами, щоби видалити старий трек під "новою" назвою. "Мене це дуже засмутило. Усі фанати зараз намагаються з'ясувати, навіщо я це зробила, невже Міка Ньютон така суч*а? Чесно, я не така людина", – відповіла вона.

Міка Ньютон зазанчила, що завжди надихається чиїмись піснями. "Коли я пишу свої власні пісні, завжди хвилююся: "О боже, може я щось чула 10 років тому, і тепер воно спало на думку, чи звучить як щось інше?" Але я насправді вірю, що ми всі артисти, які творять, щоб вас розважати, щоб співати з любов'ю, з болем", – сказала вона.



Міка Ньютон прокоментувала пісню Лорін / Скриншот з її інстаграму

Українська співачка наголосила, що вона справді засмучена через ці чутки та ситуацію.

Удачі фанатам Loreen і ще раз вітаю її з перемогою. Це велика подія. Друзі, давайте будемо позитивними. Життя надто коротке, щоб сваритися і розводити такі драми,

– написала вона.

Зауважимо, що наразі Лорін не коментувала закиди в плагіаті та критику від фанатів Євробачення. Водночас чимало шанувальників заступається за неї зі словами: "Це не плагіат, бо це не одні й ті самі ноти, а для того, щоб це був плагіат, має збігатися понад 8 тактів".

До слова, представникам України, гуртові TVORCHI, теж видається схожою пісня Лорін та Міки Ньютон. "Воно схоже. Дуже схоже", – лаконічно прокоментували музиканти. Але зазначили, щоб кожен сам зробив висновки.