Лорін зі Швеції перемогла на Євробаченні-2023: текст та переклад пісні тріумфаторки
На Євробаченні-2023 перемогла представниця Швеції Лорін. Вона отримала найбільшу кількість балів від журі та глядачів. Дізнавайтесь текст пісні цьогорічного тріумфатора шоу та переклад на українську мову.
Переможниця Євробачення-2023 виступила у фіналі Євробачення та стала тріумфатором цьогорічного музичного конкурсу. Велика Британія та Україна вітають нового лідера та передають кубок переможця. 24 Канал розповість, як звучить текст пісні музикантки та що він означає українською.
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Євробачення 2023 фінал – Лорін – Tattoo: дивіться відео виступу переможця онлайн
Текст пісні Лорін – Tattoo
I don't wanna go
But baby, we both know
This is not our time
It's time to say goodbye
Until we meet again
'Cause this is not the end
It will come a day
When we will find our way
Violins playing and the angels crying
When the stars align then I'll be there
No, I don't care about them all
'Cause all I want is to be loved
And all I care about is you
You're stuck on me like a tattoo
No, I don't care about the pain
I'll walk through fire and through rain
Just to get closer to you
You're stuck on me like a tattoo
I'm letting my hair down
I'm taking it cool
You got my heart in your hand
Don't lose it, my friend
It's all that I got
Violins playing and the angels crying
When the stars align then I'll be there
No, I don't care about them all
'Cause all I want is to be loved
And all I care about is you
You're stuck on me like a tattoo
No, I don't care about the pain
I'll walk through fire and through rain
Just to get closer to you
You're stuck on me like a tattoo
No, I don't care about them all
'Cause all I want is to be loved
And all I care about is you
You're stuck on me like a tattoo
I don't care about the pain
I'll walk through fire and through rain
Just to get closer to you
You're stuck on me like a tattoo
All I care about is love
No
All I care about is love
You're stuck on me like a tattoo
Переклад пісні Лорін – Tattoo
Я не хочу йти.
Та, милий, ми обоє знаємо.
Зараз не наш час
Треба прощатися,
Поки не зустрінемося знову,
Бо це ще не кінець.
Настане день
Коли ми знайдемо свій шлях
Скрипки гратимуть і ангели плакатимуть.
Коли зірки зійдуться, я буду поруч.
Ні, мені начхати на них усіх.
Бо все, що я хочу – це бути коханою
І все, що мені потрібно – це ти.
Ти назавжди зі мною, як тату.
Ні, мені байдуже до болю.
Я пройду крізь вогонь і крізь дощ
Лише б бути ближче до тебе.
Ти назавжди зі мною, як тату.
Я розпускаю волосся
Я заспокоююсь
Моє серце у твоїх руках.
Не втрать його, друже
Це все, що в мене є.
Скрипки грають і ангели плачуть.
Коли зірки зійдуться, я буду там.
Ні, мені начхати на них усіх.
Бо все, що я хочу – це бути коханою
І все, що мені потрібно – це ти.
Ти назавжди зі мною, як тату.
Ні, мені байдуже до болю.
Я пройду крізь вогонь і крізь дощ
Лише б бути ближче до тебе.
Ти назавжди зі мною, як тату.
О, мені начхати на них усіх.
Бо все, що я хочу – це бути коханою
І все, що мені потрібно – це ти.
Ти назавжди зі мною, як тату.
Мені байдуже до болю.
Я пройду крізь вогонь і крізь дощ
Лише б бути ближче до тебе.
Ти назавжди зі мною, як тату.
Мене хвилює тільки любов
O, o, o, o.
Мене хвилює лише кохання
Ти назавжди зі мною, як тату.