Лорин из Швеции победила на Евровидении-2023: текст и перевод песни триумфаторки

На Евровидении-2023 победила представительница Швеции Лорин. Она получила самое большое количество баллов от жюри и зрителей. Узнайте текст песни нынешнего триумфатора шоу и перевод на русский язык.

Победительница Евровидения-2023 выступила в финале Евровидения и стала триумфатором музыкального конкурса этого года. Великобритания и Украина поздравляют нового лидера и передают кубок победителя. 24 Канал расскажет, как звучит текст песни музыканта и что он означает на русском.

Евровидение 2023 финал – Лорин – Tattoo: смотрите видео выступления победителя онлайн

Текст песни Лорин – Tattoo

I don't wanna go

But baby, we both know

This is not our time

It's time to say goodbye

Until we meet again

'Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins играет и angels crying

When the stars align then I'll be there

No, I don't care about them all

'Кауза all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

I'm letting my hair down

I'm taking it cool

You got my heart in your hand

Don't lose it, мой friend

It's all that I got

Violins играет и angels crying

When the stars align then I'll be there

No, I don't care about them all

'Кауза all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

No, I don't care about them all

'Кауза all I want is to be loved

And all I care about is you

You're stuck on me like a tattoo

I don't care about the pain

I'll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You're stuck on me like a tattoo

All I care about is love

No

All I care about is love

You're stuck on me like a tattoo

Перевод песни Лорин – Tattoo

Я не хочу идти.

Но, милый, мы оба знаем.

Сейчас не наше время

Надо прощаться,

Пока не встретимся снова,

Потому что это еще не конец.

Наступит день,

Когда мы найдем свой путь

Скрипки будут играть и ангелы будут плакать.

Когда звезды сойдутся, я буду рядом.

Нет, мне плевать на них всех.

Потому что все, что я хочу – это быть любимой

И все, что мне нужно – это ты.

Ты навсегда со мной, как тату.

Нет, меня не волнует боль.

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе.

Ты навсегда со мной, как тату.

Я распускаю волосы

Я успокаиваюсь

Мое сердце в твоих руках.

Не потеряй его, друг

Это все, что у меня есть.

Скрипки играют и ангелы плачут.

Когда звезды сойдутся, я буду там.

Нет, мне плевать на них всех.

Потому что все, что я хочу – это быть любимой

И все, что мне нужно – это ты.

Ты навсегда со мной, как тату.

Нет, меня не волнует боль.

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе.

Ты навсегда со мной, как тату.

О, мне плевать на них всех.

Потому что все, что я хочу – это быть любимой

И все, что мне нужно – это ты.

Ты навсегда со мной, как тату.

Нет, меня не волнует боль.

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе.

Ты навсегда со мной, как тату.

Меня волнует только любовь

O, o, o, o.

Меня волнует только любовь

Ты навсегда со мной, как тату.