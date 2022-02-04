На лижах у білосніжному костюмі: Ірина Федишин опублікувала сімейне фото з Карпат

Українська співачка Ірина Федишин після гастролей відправилася на відпочинок у Карпати. Виконавиця опублікувала сімейне фото, яке зробила на горі.

Увесь січень Ірина Федишин гастролювала Україною з різдвяною концертною програмою. Після насичених днів артистка разом із найріднішими відправилася в Славське, де відсвяткувала 35-річчя та покаталася на лижах.

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Сім'я Ірини Федишин у Карпатах

В інстаграмі знаменитість оприлюднила фото, на якому зображена разом із чоловіком і двома синами на горі. Усі одягнені в лижні костюми, на обличчях сяють усмішки, адже сім'я знаменитості обожнює цю зимову розвагу.

Ірина навіть під час катання на лижах продемонструвала бездоганний зовнішній вигляд. Вона постала перед камерою у білосніжному костюмі, шапці, шоломі та рукавицях. Щоб було комфортно кататися, волосся забрала під головний убір. На обличчі зробила макіяж у коричневих тонах.

"Ми дуже любимо катання на лижах", – написала виконавиця під фото.



Ірина Федишин з сім'єю в Карпатах / Фото з інстаграму співачки

Напередодні Ірина розповіла про пригоди в Карпатах. Вона разом зі старшим сином зірвалася з підіймача на горі Тростян. На щастя, ніхто не постраждав. Через ліс та великі кучугури снігу артистці та її синові довелося йти пішки до лижної траси.