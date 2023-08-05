"Іноагент і українка": зрадниця Ліза Василенко підтвердила стосунки з росіянином Моргенштерном

Українська акторка, блогерка та модель Ліза Василенко публічно підтвердила свій роман зі співаком-росіянином Моргенштерном. Вона опублікувала відео з хлопцем, де зіркова пара мило проводить час разом та цілується.

У мережі неоднозначно відреагували на таке зізнання дівчини. Деякі користувачі раді за зіркову пару. Однак є й ті, хто засудив блогерку через те, що вона зустрічається з росіянином, коли сама є українкою.

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Ліза Василенко зустрічається з Моргенштерном

На відео видно, як виконавець сидить на шезлонгу. В цей час Ліза обіймає його ззаду, та вони цілуються. Ймовірно, пара зараз разом відпочиває. Оскільки відео зняли на тлі гір та водойми, а хлопець з дівчиною одягнули купальники.

Реакція мережі

Деякі користувачі негативно відреагували на відео та написали гнівні коментарі. Також були й ті, хто здивувався, що зірки зустрічаються, бо раніше про це не знали:

"Ліза, ти що з Моргенштерном? Ти знову в Росії?";

"Хтось сумнівався?";

"Я могла всього очікувати, тільки не цього";

"Не сумнівалась";

"Як довго я спала?";

"І тут я згадала слова Т. Г. Шевченка";

"Ліза, ти серйозно?";

"Іноагент і українка".

Втім, було чимало шанувальників зіркової пари. В коментарях під відео вони написали багато приємних слів Лізі та Алішеру:

"Вони прекрасні. Алішера таким щасливим давно не бачила";

"Разом дуже гарно виглядаєте";

"Такі красиві та щасливі";

"Вони неймовірні";

"Це їхнє життя і не вам їх засуджувати".

Що відомо про Лізу Василенко? Дівчина з підліткового віку працювала моделлю, пізніше почала зніматися в кіно. Здобула популярність завдяки ролі блогерки Лоліти "Лоли" Гавриленко у серіалі "Школа". До того ж вона брала участь у картині "Давай танцюй!" (2019 рік, епізодична роль) та в комедії "Поцілунок на мільйон" (2021 рік, головна героїня блогерка Кріс).

Згодом переїхала до Москви, вважаючи, що в Україні неможливо реалізуватися.

"Мабуть, моєю крайньою точкою був Київ. Але, коли я потрапила до Москви, то зрозуміла, що це, звісно, небо та земля", – зауважила блогерка.

"Мабуть, моєю крайньою точкою був Київ. Але, коли я потрапила до Москви, то зрозуміла, що це, звісно, небо та земля", – зауважила блогерка. Перший скандал за участі дівчини спалахнув через фразу "краще здохнути тут (в Росії – 24 Канал), ніж в Україні".

Після початку повномасштабної війни в Україні Василенко попросила вибачення за свої слова. Втім, вона й надалі поводиться так, ніби війни немає. Дівчина не згадує про воєнні злочини Росії проти українців, а навпаки – знімає ролики під російську попсу та продовжує спілкуватися з "хорошими росіянами".

Моргенштерн і Україна

Реперу заборонений в'їзд в Україну. 28 квітня 2021 року його внесли до списку людей, які загрожують нацбезпеці. Усе тому, що у своїх піснях він пропагує культ насильства, жорстокості, поширення та вживання наркотиків, психотропів.

У перший день війни, 24 лютого, Моргенштерн послав війну вслід за російським кораблем, бо не розуміє, "в чому прикол йти помирати за наказом великих дядьків, якщо можна тра**тись, пити вино і танцювати".

У березні музикант заспівав про війну в Україні. У пісні "12" чути голос мами його друга Владислава Палагіна, яка розповіла, як ховається від вибухів у підвалі в Одесі.

Примітно, що Моргенштерн виїхав з Росії. До того ж з травня минулого року він фігурує у списку "іноземних агентів" Росії. У цей реєстер його внесло, бо той нібито отримував фінансування від України та Ізраїлю.

Нагадаємо, в травні пара засвітилася в Дубаї. Тоді фото зірок опублікували в російських телеграм-каналах, а українці в тіктоці створили меми.