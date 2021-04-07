Ліза з "Холостяка-11" розповіла про свої ранкові ритуали

Учасниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Єлизавета Крутікова поділилася з підписниками ранковими ритуалами, які допомагають їй під час карантину залишатися натхненною та життєздатною.

Карантин для багатьох людей став справжнім випробуванням. Довелося змінювати звичний ритм життя та вже понад рік якомога більше часу проводити вдома, щоб вберегтися від інфікування. Єлизавета вирішила розповісти підписникам, як на карантині залишатися продуктивними та бадьорими.

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Ранкові ритуали Лізи з "Холостяка-11"