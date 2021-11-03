Лів Тайлер розійшлась з коханим після 7 років стосунків: у них залишилось 2 дітей

Американська акторка Лів Тайлер порвала стосунки з британським спортивним агентом Дейвом Гарднером після 7 років громадянського шлюбу. Вони розійшлись ще у березні цього року, а повідомили світ лише зараз.

44-річна актриса та 45-річний спортивний агент зараз живуть порізно – вона у Лос-Анджелесі, а він – у Лондоні. Причини розставання у ЗМІ не називають, але зазначають, що вони "віддалилися одне від одного". Вони також не хотіли одразу про це казати публіці, аби вберегти себе та дітей від ажіотажу у пресі.

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"Дейв та Лів провели перший локдаун разом, і вони чудова команда як батьки, але, на жаль, вони віддалилися один від одного і стали жити кожен окремо. Обидва хотіли зосередитись на своїй кар'єрі. Вона займалася акторством та продюсуванням, а Дейв був зайнятий бізнесом і працював над футбольним проєктом Девіда Бекхема у Маямі", – повідомив інсайдер.

Зазначимо, що Гарднер є близьким другом Девіда Бекхема і вони часто проводять часом разом.

Що відомо про стосунки Лів Тайлер і Дейва Гарднера

Пара почала зустрічатись у 2014 році, а вже через рік вони заручились. У спільному шлюбі в них народились двоє дітей – син Сейлор Джин Гарднер та донька Лула Роуз Гарднер. У чоловіка також є син від інших стосунків.



Дейв Гарднер з доньками / Фото з інстаграму чоловіка

До Дейва у Лів Тайлер було бурхливе особисте життя: вона зустрічалась з такими зірками, як Хоакіном Феніксом, Стівом Бінгом, Девідом Хіршем, Чарлі Ханнемом, Віто Шнабелем, Тео Веннером.



У 1998 році вона почала зустрічатися з музикантом Ройстоном Ленгдоном, басистом рок-гурту Spacehog, та навіть з ним одружилась у на Барбадосі 25 березня 2003 року. В них народився син Майло у 2004 році. Але в травні 2008 року Тайлер і Ленгдон оголосили про розлучення і через рік шлюбний процес був завершений.



Старший син Лів Тайлер – Майло / Фото з інстаграму акторки