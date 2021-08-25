"Лицемірство", – Лободу і Лорак розкритикували за привітання з Днем Незалежності

Російські гастролерки Світлана Лобода та Ані Лорак привітали Україну з Днем Незалежності. Користувачі мережі обурені, адже артистки виступають в країні-агресорі й водночас вітають Україну з визначним днем. Виконавиць звинувачують у лицемірстві.

24 серпня відомі люди активно вітали Україну в соціальних мережах. Несподівано до привітань приєдналися Ані Лорак і Світлана Лобода, які тривалий час живуть і працюють в Росії.

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Привітання від Ані Лорак

Одіозна співачка на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала фото, на якому зображена з вінком на голові. Лорак лаконічно написала під світлиною: "З днем народження, Україно!". Доповнила привітання емоджі у вигляді синього та жовтого сердечок. Текст був українською, хоча сама артистка розмовляє російською.



Ані Лорак / Фото з інстаграму Ані Лорак

Така публікація в підписників артистки викликала різні емоції. Палкі прихильники Лорак залишають на її адресу приємні слова й наголошують, що чекають в Україні.

"Українська красуня!"

"Любимо, чекаємо з концертами на рідній землі!"

"Чекаємо вас в Україні!"



Коментарі під дописом Ані Лорак / Скриншот інстаграм-сторінки співачки

Та більшість користувачів мережі зазначають, що така публікація – прояв лицемірства. Однак артистка видаляє майже всі негативні коментарі.

"Не забула ще українську. Але вже не вражає".

"Смішне твоє привітання. Ти не любиш Україну!"

"Ви ж в Росії ц 2014 році казали, що Україна – хвора. Для чого ваше лицемірство?"

"Скільки коментарів вже "почистили"… Класно".

Коментарі під дописом Ані Лорак / Скриншот інстаграм-сторінки співачки

Привітання Світлани Лободи

Ще одна зрадниця привітала Україну зі святом. Світлана Лобода підписала фото здебільшого російською мовою, чим спровокувала ще більше критики.

"З днем народження, моя улюблена Україно! Нехай на твоїй землі живуть найщасливіші люди! З Днем Незалежності, Україно!", – написала Лобода.



Світлана Лобода / Фото з інстаграму співачки

Думки підписників цієї співачки також розділилися. Одні висловлюють їй компліменти, а й інші зазначають, що вона лицемірить, адже вже давно поїхала в країну-агресор, яка окупувала українські території та вбиває синів України. Світлана Лобода, як і Ані Лорак, негативні коментарі на свою адресу видаляє.

"Найкраща співачка з України".

"Україна чекає вас".

"Лобода та Україна – єдині".

"З такими доньками й вороги не потрібні".

Коментарі під дописом Світлани Лободи / Скриншот інстаграм-сторінки співачки