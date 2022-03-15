Литовський гурт LT United присвятив пісню Україні: заспівали, куди йти "русскому кораблю"
15 березня 2022 , 07:10Читать новость на русском
Джерело:TV3 Televizija
Литовська група LT United, яка представляла Литву на Євробаченні 2006 року, підтримала Україну у війні з Росією. Вони переробили пісню, з якою виступали на конкурсі.
Тоді, у 2006 році, LT United посіла шосте місце на Євробаченні "We are the winners of Eurovision". Це – найкращий результат Литви за всю історію участі у конкурсі.
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Нещодавно група дещо оновила та переробила свою пісню на "You are the winners, UA". Там вони підтримали Україну та, зокрема, згадали легендарну фразу про "русский военный корабль".
У пісні йдеться, що українці борються за свою землю й нікому її не віддадуть.
До теми дивіться відео про те, що Росію дискваліфікували з Євробачення: