Литовський гурт LT United присвятив пісню Україні: заспівали, куди йти "русскому кораблю"

Литовська група LT United, яка представляла Литву на Євробаченні 2006 року, підтримала Україну у війні з Росією. Вони переробили пісню, з якою виступали на конкурсі.

Тоді, у 2006 році, LT United посіла шосте місце на Євробаченні "We are the winners of Eurovision". Це – найкращий результат Литви за всю історію участі у конкурсі.

Нещодавно група дещо оновила та переробила свою пісню на "You are the winners, UA". Там вони підтримали Україну та, зокрема, згадали легендарну фразу про "русский военный корабль".

У пісні йдеться, що українці борються за свою землю й нікому її не віддадуть.

