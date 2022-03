Литовская группа LT United посвятила песню Украине: спели, куда идти "русскому кораблю"

Литовская группа LT United, представлявшая Литву на Евровидении 2006 года, поддержала Украину в войне с Россией. Они переделали песню, с которой выступали на конкурсе.

Тогда, в 2006 году, LT United заняла шестое место на Евровидении "We are the winners of Eurovision". Это – лучший результат Литвы за всю историю участия в конкурсе.

Недавно группа несколько обновила и переделала свою песню на "You are the winners, UA". Там они поддержали Украину и, в частности, вспомнили легендарную фразу о "русском военном корабле".

В песне говорится, что украинцы борются за свою землю и никому ее не отдадут.

