Літні образи для матусь: що одягає Христина Решетник

За інстаграм-сторінкою Христини Решетник стежать 246 тисяч користувачів мережі, тому нові світлини там з'являються досить часто. Зокрема зіркова матуся показує образи, які обирає для літніх прогулянок з дітьми та романтичних побачень з чоловіком.

Світлини Христини у сукнях і костюмах, з красивим макіяжем і легкими повсякденними зачісками – дивіться далі в добірці Showbiz 24.

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Літні образи Христини Решетник

У гардеробі дружини ведучого Григорія Решетника є багато варіантів одягу для різних подій. Однак переважно її аутфіти складаюся з вбрання та аксесуарів, які підкреслюють жіночність та ніжність.

Влітку Христина поширює фотографії, на яких позує в лляних костюмах, сукнях з легких тканин. Одяг Решетник полюбляє поєднувати з взуттям на низькій підошві, оскільки воно зручне для прогулянок з дітьми. А для урочистих і святкових подій обирає елегантні туфлі. Серед аксесуарів її літні аутфіти часто довершують сумочки, соцезахисні окуляри, сережки.

Далі дивіться добірку найяскравіших образів зіркової дружини, в яких вона була цього літа.



Христина Решетник у білій сукні з чоловіком / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник в рожевій сукні / Фото з інстаграму зіркової матусі

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Христина Решетник в кольоровій сукні / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник у штанах і футболці / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник в шортах і майці / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник в джинсовій спідниці та блузці / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник в шортах і футболці / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник в смарагдовому лляному костюмі / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник в довгій жовтій сукні / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник в білій сукні з мереживом / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник в синій сукні / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник в шортах і топі / Фото з інстаграму зіркової матусі



Христина Решетник в молочній сукні з сином / Фото з інстаграму зіркової матусі