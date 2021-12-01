Лише 1 українська пісня: Apple Music назвав 100 найпопулярніших хітів 2021 року в Україні

Музичний сервіс Apple Music підбив підсумки 2021 року у світі та в Україні. Сервіс назвав як найпопулярніших виконавців світу, так і хіти, які найчастіше слухали в українських регіонах. Список, щоправда, негативно вражає.

Згідно з оновленим списком Apple Music, у сотню найпопулярніших пісень, які слухали українці у 2021 році, можна почути лише 5-х українців. Проте чотири пісні із п'яти – російською мовою. Лише одна – українською.

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Серед них:

DOROFEEVA – gorit Артем Пивоваров – "Дежавю" WELLBOY – "Гуси" Тіна Кароль – "Скандал" ​LOBODA – moLoko

Щодо інших 96 пісень у списку Apple Music 2021, то там найчастіше фігурують російські Моргенштерн, Скриптоніт, Slava Marlow, Джиган та інші. Щодо іноземних виконавців, то українці найчастіше також слухали італійський гурт Måneskin, канадського співака The Weeknd та репера Lil Nas X.

Сервіс Apple Music також назвав переможців премії Apple Music Awards. Ними стали:

Артист року: The Weeknd

Авторка року: H.E.R

Відкриття року: Olivia Rodrigo

Пісня року: "drivers license" by Olivia Rodrigo

Альбом року: "SOUR" by Olivia Rodrigo



Переможці Apple Music Awards 2021 / Скриншот з сайту