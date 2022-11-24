Зірка K-pop Ліса з'явилася в українській мініспідниці за майже 20 тисяч гривень: відео зі сцени

Днями південнокорейський герлз-бенд Blackpink виступив на стадіоні Banc of California у Лос-Анджелесі. Одна з учасниць Ліса обрала мініспідницю з кристалами від українського бренду FROLOV.

Вбрання українського бренду FROLOV є в гардеробі багатьох світових селебріті, й учасниця гурту Blackpink не виняток. Вона оцінила мініспідницю з кришталевої колекції київського дизайнера Івана Фролова.

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Зірка K-pop з Blackpink виступила в мініспідниці від FROLOV

25-річна Ліса з'явилася на стадіонному концерті в "золотій" мініспідниці з кристалами. Її вартість – 515 євро, це майже 20 тисяч гривень. Солістка Blackpink одягла спідницю поверх лакованого боді з відвертим вирізом на грудях.

Її сміливий аутфіт доповнили грубі чорні черевики на шнурівці. У такому зухвалому look Ліса запалила сцену Banc of California та потішила креативного директора бренду Івана Фролова.

Ліса з Blackpink у кришталевій спідниці з бахромою FROLOV,

– похвалилися в бренді.