Ліндсей Лохан вперше виходить заміж

Голлівудська акторка потішила шанувальників радісною новиною. За сторінкою Ліндсей стежать 9,7 мільйона користувачів мережі, тому новина про заручини швидко стала загальновідомою.

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Ліндсей Лохан заручилася з коханим

У соцмережі знаменитість опублікувала декілька фотографій, на яких зображена неймовірно щасливою. Вона щиро усміхалася, позуючи з нареченим Бадером Шаммасом. На безіменному пальці акторки красувалася розкішна каблучка.

Моє кохання! Моє життя! Моя сім'я! Моє майбутнє!

– написала акторка під фото.

Ліндсей Лохан з нареченим / Фото з інстаграму Ліндсей Лохан

Особисте життя Ліндсей Лохан