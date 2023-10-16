Лілія Ребрик емоційно відповіла на закиди про вагітність задля виїзду чоловіка за кордон

Днями українська телеведуча Лілія Ребрик оголосила, що вагітна втретє. Разом з чоловіком Андрієм Диким вони виховують ще двох доньок.

Чимало шанувальників підтримало знаменитостей. Втім, були й ті, хто розкритикував зіркове подружжя і звинуватив їх в тому, що нібито пара хоче народити ще одну дитину, щоб чоловік "відкосив від армії", або щоб виїхати за кордон. Тепер Лілія Ребрик відповіла хейтерам.

До теми В Україні чи за кордоном: Лілія Ребрик відповіла, де буде народжувати третю дитину

Лілія Ребрик відреагувала на обурливі заяви про її третю вагітність

Зірка наголосила, що "люди народжують, бо люблять одне одного" і розуміють, що можуть дати щасливе життя цим дітям.

Люди, які вважають, що дитину народжують, щоб "відкосити від армії" або виїхати за кордон, що з вами? Ви серйозно розглядаєте дитину, як інструмент досягнення чогось? Вдумайтесь: ви в народженні дитини бачите вигоду! Ви за якими життєвими принципами взагалі живете?,

– обурилася ведуча.

Де Лілія Ребрик буде народжувати

Телеведуча повідомила, що не планує виїжджати за кордон, щоб народити там дитину.

"Я тут, на своїй рідній землі з рідними людьми. Для мене це дуже важливо. Це те, що дає мені сили. Я хочу народжувати тут. Зараз немає правильних і неправильних рішень. Кожен робить так, як вважає за потрібне і як відчуває. І це є правильне рішення. Я відчуваю, що моє серце тут. Хочу бути тут разом зі своїми рідними", – наголосила акторка.



Ліля Ребрик з рідними / Фото з інстаграму знаменитості