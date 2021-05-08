Лілії Ребрик – 40: зірка святкує ювілей в Туреччині

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик 8 травня святкує день народження. З нагоди свята її чоловік влаштував сюрприз – уся сім'я відправилась в Туреччину.

Успішній українській телеведучій та акторці Лілії Ребрик виповнилося 40 років. З нагоди дня народження чоловік артистки, Андрій Дикий, вирішив приголомшити сюрпризом.

Дивіться також Настя Каменських зворушливо привітала Потапа з днем народження: чуттєві фото

Лілія Ребрик на дні народженні в Туреччині

Коханий та доньки телеведучої влаштували їй неочікуваний подарунок – поїздку в Туреччину. Там родина й проведе день народження зірки. Лілія Ребрик зізналась, що збори на море проходили з "космічною швидкістю".

Прокинулася, а за вікном – шумить лазурове море, пахне південним вітром, у повітрі літає аромат міцної турецької кави й моя кохана трійця – Дикий і дівчатка – поруч. Але у цілому світі я не знаю щасливішу за мене людину!

– написала Лілія Ребрик.

Також зірка поділилась з прихильниками першими фото з відпочинку. Телеведуча позувала перед камерою на тлі моря, а також з доньками й чоловіком на гойдалках. Лілія Ребрик постала в білосніжній літній сукні, а образ доповнила сережками та сонцезахисними окулярами.



Лілія Ребрик в Туреччині / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик із сім'єю в Туреччині / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальники вітають Лілію Ребрик з ювілеєм та надсилають багато побажань. До привітань доєднуються й зіркові колеги – танцівник Євген Кот і ведучий Анатолій Анатоліч.