Лілії Ребрик – 40: зірка святкує ювілей в Туреччині

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик 8 травня святкує день народження. З нагоди свята її чоловік влаштував сюрприз – уся сім'я відправилась в Туреччину.
Успішній українській телеведучій та акторці Лілії Ребрик виповнилося 40 років. З нагоди дня народження чоловік артистки, Андрій Дикий, вирішив приголомшити сюрпризом.
Дивіться також Настя Каменських зворушливо привітала Потапа з днем народження: чуттєві фото
Лілія Ребрик на дні народженні в Туреччині
Коханий та доньки телеведучої влаштували їй неочікуваний подарунок – поїздку в Туреччину. Там родина й проведе день народження зірки. Лілія Ребрик зізналась, що збори на море проходили з "космічною швидкістю".
Прокинулася, а за вікном – шумить лазурове море, пахне південним вітром, у повітрі літає аромат міцної турецької кави й моя кохана трійця – Дикий і дівчатка – поруч. Але у цілому світі я не знаю щасливішу за мене людину!
– написала Лілія Ребрик.
Також зірка поділилась з прихильниками першими фото з відпочинку. Телеведуча позувала перед камерою на тлі моря, а також з доньками й чоловіком на гойдалках. Лілія Ребрик постала в білосніжній літній сукні, а образ доповнила сережками та сонцезахисними окулярами.
Лілія Ребрик в Туреччині / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Лілія Ребрик із сім'єю в Туреччині / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Шанувальники вітають Лілію Ребрик з ювілеєм та надсилають багато побажань. До привітань доєднуються й зіркові колеги – танцівник Євген Кот і ведучий Анатолій Анатоліч.
- "Хорошого вам відпочинку";
- "З днем народження, дорога";
- "Мої вітання! Щасливого особистого нового року";
- "Вітаю! Нехай і надалі у вас все буде з любов'ю";
- "Чудового настрою, радості, оптимізму".