Лілія Ребрик зачарувала весняним образом у блакитному светрі: фото

Відома телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала свій повсякденний look. Для весняного сонячного дня та поїздки в Запоріжжя вона обрала блакитний светр та чорні штани.

Лілія Ребрик часто показує шанувальницям look of the day. За її сторінкою в інстаграмі стежать сотні тисяч жінок, яким вона демонструє варіанти стильних аутфітів.

Весняний look Лілії Ребрик

Знаменитість показує не лише ті вбрання, які обирає для зйомок, а й свій повсякденний одяг. На гастролі в Запоріжжя Лілія поїхала у в'язаному блакитному светрі та чорних обтислих штанах. Струнку талію підкреслила за допомогою красивого пояса. Такий look поєднала з чорно-білим спортивним взуттям.

Волосся красуня-білявка акуратно вклала, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду.

Ребрик щиро усміхалася та насолоджувалася теплим сонячним днем. Вона щаслива, що нарешті настала справжня весна.

Аутфіти Лілії Ребрик: