Лілія Ребрик зачарувала ніжним образом у блакитному костюмі: фото

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик похизувалася стильним образом у ніжно-блакитному костюмі, що складався з піджака та штанів. У такому аутфіті зірка відвідала показ фільму "Пульс".

Допрем'єрні покази фільмів після тривалої перерви на час карантину відновилися. Актори та режисери нетерпляче чекали на це, тому з радістю відправляються переглядати стрічки, прем'єри яких понад рік переносили через пандемію коронавірусу.

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Лілія Ребрик разом із чоловіком з радістю відвідали допрем'єрний показ одного з фільмів та позували перед папараці.

Образ Лілії Ребрик

Для особливого літнього вечора акторка обрала елегантне та водночас стильне вбрання. Лілія постала перед камерами у костюмі блакитного кольору, що складався зі штанів і вкороченого піджака. Витончену талію Ребрик підкреслив широкий пояс у тон вбрання. Під піджак одягнула білу майку. Поєднала таке вбрання з взуттям білого кольору.

Серед аксесуарів образ телеведучої доповнили маленька чорна сумочка, оригінальні кольє та сережки. Волосся Лілія вклала у легкі локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у нюдових відтінках.

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Прихильники Ребрик не залишають без уваги жодну її публікацію. І цей допис не став винятком. У коментарях знаменитість вкотре засипали компліментами.