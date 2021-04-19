Лілія Ребрик зачарувала ніжним образом у рожевому костюмі: фото

Українська телеведуча Лілія Ребрик підкорила шанувальниць новим образом, який обрала для чергового робочого дня. В ефірі ранкової програми зірка постала в класичному костюмі ніжно-рожевого кольору.

Лілія Ребрик продовжує показувати прихильницям варіанти весняних аутфітів. Знаменитість часто публікує у своєму інстаграмі фото зі знімального майданчика ранкової програми.

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Новий look Лілії Ребрик

Для понеділкового ефіру ведуча обрала ніжне вбрання. Лілія постала перед камерою в рожевому костюмі, який складався з класичних штанів і піджака. Талію зірка підкреслила за допомогою широкого пояса в тон.

Легкий весняний одяг Ребрик поєднала з бежевими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона вклала в легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Довершила look довгими сережками.



Ніжний look Лілії Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

За сторінкою Лілії стежать 709 тисяч користувачів мережі, які не залишають без уваги жодну публікацію. У коментарях прихильники ведучої висловлюють компліменти на її адресу.