Чекаємо на тебе, – Лілія Ребрик розсекретила стать третьої дитини

На початку жовтня українська телеведуча Лілія Ребрик оголосила про третю вагітність. Днями вона поширила відео з гендер-паті.

Втім, вирішила протримати інтригу і частина ролика, де стало відомо, на кого чекає зіркове подружжя, знаменитість зробила чорно-білою. Однак тепер телеведуча показала відео без жодних фільтрів. Виявляється, Лілія та її чоловік чекають на третю доньку.

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Лілія Ребрик стане мамою третьої донечки

Телеведуча, її чоловік Андрій та двоє доньок чекають на народження ще однієї принцеси. Для того, щоб дізнатися стать дитини подружжя організувало гендер-паті на подвір'ї будинку. Вони зробили красиву фотозону з синіми та рожевими кульками. Водночас вся родина одягнула бежеві аутфіти. Про те, що народиться дівчинка знаменитості дізналися, коли випустили зі спеціальних балонів дим, який був рожевого кольору.

Ми так чекаємо на тебе,

– написали зіркові батьки.

Зазначимо, що Лілія підозрювала, що буде дівчинка, проте зауважила, що їй було б цікаво стати мамою хлопчика. Водночас Андрій одразу знав, що буде дівчинка.

Реакція мережі

У коментарях під відео підписники щиро пораділи за подружжя.

Анатолій Анатоліч : "От я хлопчик, але люблю рожеве. Так що це ще не фінал історії";

: "От я хлопчик, але люблю рожеве. Так що це ще не фінал історії"; "Дівчатка народжуються до миру";

"Супер. Я знала, що дівчинка! Вітаю";

"Який щасливий тато. Здається, він цього і хотів";

"Потрійне щастя мами та тата! Супер. Вітаю чудову родину".

Де Лілія Ребрик народжуватиме третю дитину

Телеведуча рішуче заявила, що не їхатиме за кордон, щоб там народжувати доньку. Вона робитиме це вдома, в Україні.

"Я тут, на своїй рідній землі з рідними людьми. Для мене це дуже важливо. Це те, що дає мені сили. Я хочу народжувати тут. Зараз немає правильних і неправильних рішень. Кожен робить так, як вважає за потрібне і як відчуває. І це є правильне рішення. Я відчуваю, що моє серце тут. Хочу бути тут разом зі своїми рідними", – наголосила зірка.