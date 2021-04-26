Лілія Ребрик вразила стильним образом у смугастому костюмі: фото

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась новим ефектним фото з прихильниками. Вона похизувалась трендовим образом, для якого обрала смугастий костюм.

Відома українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик часто публікує на особистій сторінці яскраві фото, де демонструє стильні й вдалі образи. Кожен аутфіт зірки є трендовим та викликає захоплення у глядачів.

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Образ Лілії Ребрик

Телеведуча позувала перед камерою у студії ранкової програми. Лілія Ребрик для нових зйомок обрала білий костюм із тонкими чорними смужками, що складався з широких штанів та елегантного жакета. Під костюм зірка одягла молочний атласний топ із V-подібним вирізом.

Лілія Ребрик доповнила вишуканий look сережками-підвісками у вигляді маленьких куль з чорно-білим смугастим забарвленням. Помітним був і стильний м'ятний манікюр акторки.

Знаменитість розпустила біляве волосся та вклала його звичними пишними локонами. На обличчі Лілія Ребрик зробила нюдовий макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи рожевим блиском.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальники із захопленням відреагували на новий образ телеведучої: