Лілія Ребрик вразила розтяжкою: фантастичне фото в шпагаті

Ледь не кожного дня ведуча Лілія Ребрик з'являється в кадрі, тому підтримує себе в ідеальній формі. Зірка регулярно займається спортом і танцями. Вона має фантастичну розтяжку, яку продемонструвала під час ранкового тренування.

Після ранкового прямого ефіру Лілія Ребрик відправилася на спортивний майданчик, адже в сонячну погоду займається просто неба. Вишуканий образ – кремовий светр, атласну спідницю молочного кольору та високі підбори – вона змінила на комфортний одяг. Проте займалася ведуча з розкішним макіяжем.

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Знаменитість тренувалася в базовій білій футболці, чорних лосинах і яскраво-рожевих кросівках. Понад 700-тисячній аудиторії вона показала лише одну, однак дуже ефектну вправу на розтяжку.

Лілія Ребрик закинула ногу на драбину на спортивному майданчику та виконала вертикальний шпагат. Судячи з того, що зірка широко усміхалася на камеру, ця вправа дається їй легко.

Лілія Ребрик вразила розтяжкою / Фото з інстаграму ведучої

Фани Лілії Ребрик не стримували свого захвату та засипали її компліментами. Одні захоплювалися розтяжкою, інші – самою ведучою, яка є мотиватором для багатьох жінок: