Чоловік носить на руках, – Лілія Ребрик травмувала ногу
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик травмувала ногу. Зірка пошкодила зв'язки й тепер їй 2 тижні протипоказані фізичні навантаження. У студію ранкової програми чоловік приніс Лілію на руках.
Телеведуча наголосила, що травма не є дуже серйозною та не завадить їй працювати у звичному ритмі життя.
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Лілія Ребрик травмувала ногу
На ролику, який знаменитість поширила в особистому блозі, вона зображена у яскравій сукні малинового кольору, з макіяжем та зачіскою. Однак замість звичних підборів Лілія обрала взуття на низькій підошві. А через травму ноги чоловік ведучої Андрій Дикий вирішив допомогти їй піднятися в телестудію й заніс туди кохану на руках.
У когось понеділок – важкий день, а в мене таким став четвер. Травмувала зв'язки й тепер 2 тижні маю ходити у бандажі, без підборів та приймати знеболювальні. Але навіть це не виб'є мене з колії!
– написала Лілія Ребрик під відео.
У Лілії насичений робочий графік, тому вона не збирається відкладати заплановані справи. Працюватиме, враховуючи поради лікаря. В коментарях прихильники бажають своїй улюблениці швидкого одужання.
- "Ліліє, швидкого вам одужання! Дуже здивувалася, коли побачила вас у ранковій програмі без підборів. Захоплююся бойовим настроєм і бадьорістю духу!"
- "Яке миле відео! Швидкого вам одужання!"
- "Найшвидшого вам одужання! У вас прекрасний чоловік!"
- "Золотий чоловік! Одужуйте!"
- "Який він у вас молодець! Любить, балує, шкодує. Одужуйте!"