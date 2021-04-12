Лілія Ребрик розповіла, як ставиться до непроханих порад

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик має безліч прихильників у соціальних мережах та поза ними. Одначе зірка часто стикається з різкими коментарями. Лілія Ребрик зізналась, що ставиться до них по-філософськи.

Відома українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик оприлюднила нову публікацію на своїй сторінці. Вона показала яскраве фото та поділилась, як реагує на критику чи хейтерів.

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Як Лілія Ребрик ставиться до непроханих порад

Зірка зізналась, що коментарі під її дописами в інстаграмі, а також особисті повідомлення від прихильників є дуже різними:

"Сукня – бомба-ракета!" – "Ух! Вдягніть краще брюки, хто вам цю сукню дав?!";

"Обожнюю ваші танці!" – "Нащо ви танцюєте?! Краще борщ зваріть";

"Стрибаєте – ніби в повітрі літаєте" – "Ну, не знаю, я б не радила стрибати в кадрі, якщо не вмієте!";

"У Діани стільки підписників в інстаграмі!" – "Боже, нащо дитину в інстаграм?!";

"Які гарні у вас були локони в ефірі!" – "Хто вам таке накрутив?! Краще випрямляйте волосся!".

І ні, це не рубрика "як я ставлюся до критики", це радше з розряду, як кажуть російською, "совет свой себе посоветуй",

– висловилась Лілія Ребрик

Телеведуча зізналась, що звикла ставитися до порад, яких не просила, по-філософськи. Вона наголосила, що сама розуміє, який краще мати вигляд: у штанах чи сукні, з локонами чи прямим волоссям.

"Взагалі, вважаю, поради доречні тільки тоді, коли ти їх сам просиш. І сама ніколи з ними не лізу – навіть дітей вчу: спитати поради, а не безвольно слухати й виконувати всі побажання-поради дорослих", – наголосила знаменитість.

Лілія Ребрик додала, що однаково дослухається до думки рідних або тих, кому насправді довіряє.

Образ Лілії Ребрик

Телеведуча постала перед камерою у зручному та комфортному вбранні. Вона позувала на подвір'ї біля будинку та демонструвала розкішну розтяжку.

Лілія Ребрик приміряла білий топ, плісировані блакитні штани та легку спортивну куртку. Одяг зірка поєднала зі стильними білими черевиками на масивній підошві. Лілія зібрала волосся у пучок ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на очах.