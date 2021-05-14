Політ над морем: Лілія Ребрик приголомшила ефектним фото з Туреччини

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик разом із чоловіком і дітьми відпочиває в Туреччині. Зі старшою донькою Діаною знаменитість в купальнику зробила ефектне фото, на якому показала свій "політ" над морем.

Телеведуча полетіла в довгоочікувану відпустку. Сімейну путівку в Туреччину подарував коханий Андрій Дикий. Зірки насолоджуються морем та неймовірною красою природи. Звісно, що не обходиться без активностей.

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Ефектне фото Лілії Ребрик з донькою

Лілія Ребрик обожнює активний відпочинок з дітьми. Зранку в Туреччині вона разом зі старшою донькою Діаною відправилася на пляж. Для ранкової прогулянки ведуча обрала спокусливий чорний купальник та мереживну накидку в тон. Волосся зібрала ззаду, а на обличчя не наносила косметику.

Юна Діана позувала в купальнику з квітковим принтом та яскравій салатовій накидці. Разом із матусею вона підстрибнула на березі, однак фото вийшло дуже ефектним. Лілія назвала такий кадр "Політ над морем".

Польоти над морем – вже сімейна справа сімейна! Мій фірмовий стрибок вже засвоює донечка. Всім доброго ранку!

– написала Ребрик в публікації.



Лілія Ребрик з донькою в Туреччині / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях зіркову матусю та її доньку вже засипали компліментами.