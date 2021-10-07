Лілія Ребрик позувала в теплому блакитному светрі: фото осіннього образу

7 жовтня 2021 , 15:01
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Джерело:

інстаграм Лілії Ребрик

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик похизувалася новим образом. Вона постала перед камерою у теплому светрі яскравого блакитного кольору.

З настанням холодів ведуча почала публікувати фото, на яких показує актуальні осінні образи. Щодня вона надихає шанувальниць на красиві аутфіти в ефірі ранкової програми. 

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Осінній look Лілії Ребрик

Оскільки погода була сонячна, то Лілія позувала на камеру на вулиці. Для зйомки вона обрала світлі джинси та яскравий светр блакитного кольору з високою горловиною. Зірка показала, як можна додати фарб в осінній гардероб.

Біляве волосся ведуча вклала у локони. На її обличчі був макіяж з коричневими тінями й чорними стрілками на повіках і матовою помадою на губах. 


Лілія Ребрик у блакитному светрі / Фото з інстаграму ведучої


Лілія Ребрик у блакитному светрі / Фото з інстаграму ведучої


Лілія Ребрик у блакитному светрі / Фото з інстаграму ведучої


Лілія Ребрик у блакитному светрі / Фото з інстаграму ведучої


Лілія Ребрик у блакитному светрі / Фото з інстаграму ведучої

Зазначимо, цього сезону яскраві кольори в тренді. Який одяг варто додати у свій гардероб, щоб створити актуальні образи – дізнавайтеся за посиланням.
Автор: Христина Кобак