Лілія Ребрик політала вертольотом з чоловіком: неймовірні фото та образ зірки

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик отримала ще один подарунок з нагоди дня народження. Вона політала вертольотом разом з коханим Андрієм Диким.

З дня народження Лілії Ребрик пройшло близько місяця, та акторка досі отримує подарунки. У своєму блозі в інстаграмі вона поділилась, що здійснила мрію – політала вертольотом.

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Незабутній подарунок для Лілії Ребрик

Телеведуча розповіла, що завжди любила висоту, тому хотіла жити на високому поверсі, щоб спостерігати за містом. До того ж вона обожнювала літаки, й навіть літала уві сні в дитинстві.

Кажуть, коли літаєш уві сні – ростеш. Здається, вчора нарешті виросла. Доросла! Тепер і вертольотом політала… Все, як я мріяла: вулиці як на долоні, місто як іграшкове, потопає в зелені, здається, ще мить і ти сам зможеш рухати пальцями машинки на дорогах так, як хочеться тобі!

– поділилась Лілія Ребрик.

Знаменитість додала, що її переповнюють неймовірні емоції, через що вона довго того дня не могла заснути: "Людина нібито не літає… А крила має!". "Вище неба!". І ще сотні або ж тисячі слів про польоти в небі! Але жодні вірші, жодні пісні й історії не передадуть тих емоцій, коли в небі ти! Ще й пліч-о-пліч з коханим!"

Лілія Ребрик додала до допису фото, які зробила біля вертольота з коханим. Зірка поки що не показала, як відбувався сам політ, але й такі кадри виглядають дуже ефектно.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Образ Лілії Ребрик

Для польоту телеведуча обрала комфортне, але надзвичайно стильне вбрання. Вона позувала перед камерою в білосніжному атласному топі й темно-синьому джинсовому костюмі, що підкреслював фігуру.

Лілія Ребрик поєднала вбрання із білими черевиками на шнурівці та масивній підошві. Також образ доповнювали перлинні сережки-підвіски.

Зірка для зручності зібрала волосся у низький хвіст, а на обличчі зробила розкішний макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи персиковою помадою.

Реакція мережі

Шанувальники залишилися в захопленні від неймовірних світлин знаменитості. Свої враження вони написали у коментарях під публікацією: