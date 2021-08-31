Лілія Ребрик показала вечірку, яку влаштувала в день народження старшої доньки: яскраві фото

У понеділок, 30 серпня, старша донька Лілії Ребрик відзначала день народження. Діані виповнилось 9 років. З нагоди свята акторка влаштувала для іменинниці сімейну вечірку, на яку запросила батьків чоловіка.

Через шалений графік репетицій і зйомок Лілія Ребрик рідко буває вдома, тому за будь-якої нагоди проводить час з рідними. У день народження доньки вона всю себе присвятила сім'ї – не лише дітям і чоловіку, а й свекрусі та свекру, які прийшли привітати зіркову онуку.

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Для 9-річної Діани та 3-річної Поліни батьки підібрали однакові вбрання – пишні рожеві пачки з фатину, білі футболки та лосини з рожевими написами Diana party. Дівчата були в захваті від святкових костюмів.

Простору світлу вітальню Лілія Ребрик та Андрій Дикий прикрасили рожевими й золотистими кульками. Судячи з букета на столі, доньці вони вручили помаранчеві троянди. Інші подарунки Діани акторка розсекречувати не стала.

Diana party в розпалі. З днем народження, Діано. Обожнюю сімейні вечори,

– поділилась Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик з сім'єю – чоловіком, доньками, свекром і свекрухою / Фото з інстаграму акторки

Лілія Ребрик з чоловіком і доньками / Фото з інстаграму акторки

Доньки Лілії Ребрик / Фото з інстаграму акторки

Додамо, зіркові батьки часто влаштовують вечірки на день народження своїх дітей: